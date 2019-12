Casertana-Bari streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Telenorba, dove vedere il match Serie C 15 dicembre

Casertana-Bari, big match del girone C. Gli ospiti di mister Vivarini sono reduci dall’importantissimo successo casalingo nell’ultimo turno contro il Potenza e vivono un momento molto positivo con quattro vittorie negli ultimi cinque match di campionato. I pugliesi occupano il terzo posto in classifica insieme con il Potenza e la Ternana e con 36 punti in diciotto gare, inseguono la Reggina capolista con 46 punti. I padroni di casa hanno vinto inaspettatamente l’ultima partita esterna contro la Ternana e sono al nono posto con 25 punti. Il match Casertana-Bari, valevole per la diciannovesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 8 dicembre alle ore 17.45 nello stadio Pinto di Caserta. La partita inizierà con un ritardo di quindici minuti per la protesta della LegaPro per la mancata defiscalizzazione. L’arbitro designato per la sfida è il signor Meraviglia della sezione di Pistoia . Nei sedici precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano 5 successi interni, 5 pareggi e 6 vittorie degli ospiti.

Dove vedere Casertana-Bari, diretta tv e streaming

Il match Casertana-Bari sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99. La grande novità è che la sfida sarà visibile anche in diretta televisiva su Telenorba, canale 10 del digitale terrestre.