Sicula Leonzio-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 15 dicembre

Oggi alle ore 17.45 al “Trasporti Stadium” di Lentini, si disputerà il match tra Sicula Leonzio-Reggina, valevole per la 19.a ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C girone C.

Sicula Leonzio-Reggina, presentazione del match

Il match tra siracusani e reggini è un vero e proprio testa coda con gli amaranto che stanno dominando il campionato con 46 punti conquistati e a + nove sulla seconda (attualmente il Monopoli), mentre i bianconeri sono al penultimo posto con 11 punti, uno solo in più del fanalino di coda Rende.

La formazione di mister di Domenico Toscano è l’unica imbattuta nel panorama professionistico italiano con un ruolino di marcia che recita 14 vittorie e 4 pareggi, 40 gol fatti e solo 9 subiti, tutti numeri che testimoniano la grande stagione dei calabresi; ovviamente ora questo trend andrà confermato anche nel girone di ritorno perchè il campionato di Serie C è lungo e non c’è possibilità di abbassare la guardia anche quando l’obiettivo sembra raggiunto. Sono addirittura dieci le vittorie consecutive, l’ultimo pareggio è datato 6 ottobre quando ci fu il pareggio 1-1 sul campo della Paganese. L’unico intoppo si è registrato in Coppa Italia con l’eliminazione al secondo turno per mano del Potenza che ha espugnato il Granillo per 3-2; oggi sulla carta sembra un incontro senza storia visto i 35 punti di differenza che dividono le due squadre ma l’allenatore Toscano vuole massima concentrazione per finire il girone di andata quasi alla perfezione.

La Sicula Leonzio con il nuovo allenatore Giovanni che Bucaro, che alla fine di ottobre ha preso il posto dell’esonerato Vito Grieco, non riesce proprio ad ingranare come lo testimoniano le sole due vittorie in queste prime diciotto gare; l’ultima risale allo scorso 3 novembre quando ci fu il 3-1 sulla Cavese; in queste ultime giornate la situazione sembra essere peggiorata con solo due punti in cinque incontri, ma soprattutto l’onta della sconfitta casalinga subita dalla Vibonese con un clamoroso 7-2 che lasciato esterrefatti il poco pubblico presente allo stadio. Domenica scorsa c’è stato il ko 3-1 sul campo dell’Avellino che ha aggravato ancor di più la situazione e ora i punti da recuperare sulla zona salvezza sono dieci e vedendo le prestazioni dei siciliani sembrano impossibile da recuperare; l’obiettivo è cercare di evitare l’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta e cercare di acciuffare i playout per poi giocarsi la permanenza tra i professionisti nei due spareggi di maggio.

Sotto la denominazione Sicula Leonzio sono due i precedenti disputati a Lentini: il primo giocato il 29 aprile 2018 e terminato 1-1, il secondo la scorsa stagione (9 dicembre 2018) con vittoria calabrese per 2-1.

L’arbitro del match sarà Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Alberto Zampese di Bassano del Grappa (Vicenza) e Davide Moro di Schio (Vicenza).

Sicula Leonzio-Reggina, probabili formazioni

SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi; De Rossi, Petta, Sosa, Sabatino; Palermo, Megelaitis, Maimone, Sicurella; Scardina, Bariti.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna, Blondett, Bertoncini, Rossi, Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin, Bellomo, Corazza, Denis.

Sicula Leonzio-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della 19.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Sicula Leonzio-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Antonio Torrisi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.