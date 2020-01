Bisceglie-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 19 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Gustavo Ventura si giocherà Bisceglie-Reggina, match valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie C girone C.

Bisceglie-Reggina, presentazione del match

Gli amaranto, capolista del girone meridionale, domenica scorsa hanno visto infrangersi la loro imbattibilità stagionale in campionato con la sconfitta tra l’altro molto sonora, sul campo della Cavese per 3-0. La formazione di Domenico Toscano probabilmente ha pagato la lunga pausa visto che la sua squadra è sembrata lontana parente della squadra schiacciasassi che si era visto fino a dicembre; la classifica comunque è ancora ottima visto che i calabresi comandano il girone C con 49 punti e nove di vantaggio sulla coppia inseguitrice Bari-Ternana che segue con 40.

La squadra pugliese di mister Gianfranco Mancini si trova nei bassifondi della classifica con 14 punti al terz’ultimo posto in compagnia del Rende e in piena zona playout anche se nelle ultime cinque incontri i nerazzurri stellati hanno perso hanno pareggiato per quattro volte e perso (nell’ultimo turno) sul campo del Catanzaro per 2-1. Il problema grande del Bisceglie è che in casa non ha mai vinto, visto che le uniche due vittorie sono arrivate in trasferta (Rende e Avellino), e se vorrà cercare la salvezza bisognerà cominciare a fare punti anche in casa anche oggi non sembra la giornata più adatta per iniziare.

La gara di andata giocata allo stadio Granillo ha visto la vittoria della Reggina per 3-0 con reti di Corazza, Garufo e Bianchi. I precedenti in terra pugliese sono sei con tre successi degli ospiti, uno dei padroni di casa e due pareggi; l’ultima gara giocata allo stadio Gustavo Ventura risale allo scorso 20 gennaio con vittoria calabrese per 1-0 grazie ad una rete segnata da Bellomo al 95′.

L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti che sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca D’Elia ed Andrea Niedda entrambi di Ozieri (Sassari).

Bisceglie-Reggina, probabili formazioni

Bisceglie (3-4-3): Casadei; Turi, Hristov, Diallo; Mastrippolito, Zibert, Rafetraniaina, Armeno; Montero, Ebagua, Longo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Sounas, De Rose, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Denis.

Bisceglie-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della 19.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Cavese-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Vincenzo Murgolo.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.