Cavese-Bari: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 23 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 15 al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si giocherà il match tra Cavese-Bari, valevole per la 27.a giornata di andata del campionato di Serie C girone C. Ricordiamo che lo stadio Simonetta Lamberti impianto della Cavese, è ancora inagibile per i lavori di ristrutturazione.

Cavese-Bari, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara molto importante per la formazione pugliese del mister Vincenzo Vivarini che grazie ad una striscia di imbattibilità che dura ormai da 21 partite (ultimo ko a Francavilla 2-1 lo scorso 26 settembre) si è portata a -6 dalla capolista Reggina e comincia a credere nella grande rimonta nonostante lo scontro diretto nel girone di ritorno si sia già giocato (terminato 1-1 al Granillo). I galletti nelle ultime tre trasferte hanno ottenuto altrettanti pareggi (Viterbese, Reggina e Monopoli) ma oggi avranno una grande possibilità di tornare alla vittoria lontano dal San Nicola visti i 21 punti di differenza in classifica con i loro avversari ricordando tra l’altro che la squadra campana in casa è un avversario tosto da battere (solo due le sconfitte al Menti). Va detto che in quest’ultimo periodo la squadra del tecnico Salvatore Campilongo ha perso un pò di smalto con due sconfitte e un pareggio senza segnare nessuna rete con il digiuno arrivato a 303 minuti. Tra oggi e mercoledì contro il Rende ci sarà il doppio turno casalingo dove i tifosi sperano di ricominciare a muovere la classifica perchè alla fine la zona playoff dista un solo punto, anche se sarebbe meglio vedere anche dietro dove il Picerno quint’ultimo sta a sette punti e dunque ancora a distanza di sicurezza.

Le due formazioni hanno una caratteristica positiva: il Bari manda in rete più giocatori (ben 16) mentre la Cavese guadagna più punti nei secondi tempi rispetto ai primi 45 minuti: +13 come il Potenza.

Nel match d’andata giocato lo scorso 6 ottobre al San Nicola i galletti si imposero con un rotondo 4-0 grazie alle reti di Di Cesare e Antenucci nel primo tempo e nella ripresa di Costa e Sabbione.

I precedenti (entrambi in Serie B) giocati in casa della Cavese sono solo due: il primo disputato nella stagione 1981-82 finito a reti bianche e il secondo il campionato successivo con successo dei padroni di casa per 2-0.

A dirigere l’incontro sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Davide Moro di Schio (Vicenza) e Alberto Zampese di Bassano del Grappa (Vicenza).

Cavese-Bari, probabili formazioni

Cavese (4-4-1-1): Bisogno; Polito, Matino, Marzupio, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Sainz-Maza; Bulevardi; Di Roberto.

Bari(4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

Cavese-Bari, diretta tv e streaming

Il match della 27.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Cavese-Bari sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Antonio Fioretto.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per la visione della gara ci sarà una novità perchè oltre alla piattaforma Eleven Sport, il match si potrà vedere su LIVE NOW, una nuova piattaforma che trasmette eventi soltanto in pay per view e dunque senza abbonamento. Basterà registrarsi al sito www.live-now.com e selezionare l’evento da acquistare.

Cavese-Bari è disponibile a 2,99 euro.