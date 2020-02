Cesena-Vicenza: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 23 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, si sfideranno Cesena-Vicenza match valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C girone B.

Cesena-Vicenza, presentazione del match

La formazione veneta di mister Domenico Di Carlo è attualmente capolista con 58 punti e arriva in Romagna da capolista anche se nelle ultime tre gare ha ottenuto solo tre pareggi contro Gubbio e Virtus Verona al Menti e Vis Pesaro in trasferta dopo che nelle precedenti dieci aveva conquistato nove successi a fronte di un solo pareggio (sul campo della Fermana); dunque un piccolo calo fisiologico dopo una grande periodo che però ha ridato fiducia alle inseguitrici Reggiana e Carpi che ora distano quattro e cinque punti e che oggi saranno impegnate in trasferta rispettivamente in trasferta contro Gubbio e Feralpisalò.

Per i berici non sarà facile espugnare il Manuzzi ma per cercare di non farsi riprendere la vittoria sarebbe fondamentale in vista del rush finale; dal canto loro i bianconeri del tecnico William Viali arrivato a Cesena poco meno di un mese fa al posto dell’esonerato Francesco Modesto, si trovano in una situazione ambigua visto che si trovano al tredicesimo posto con 33 punti a tre punti dalla zona playoff ma anche solo tre punti sopra quella playout e quindi in queste ultime undici partite ogni punto può essere fondamentale.

Da quando sulla panchina siede il classe ’74 i bianconeri sono imbattuti con due pareggi entrambi per 1-1 contro Piacenza (in trasferta) e Padova (in casa) e la bella vittoria per 4-1 sul campo dell’Imolese domenica scorsa: il match odierno contro la capolista sarà molto complicato ma continuare la striscia di imbattibilità sarebbe importante in vista del turno infrasettimanale a San Benedetto del Tronto contro la squadra locale.

Nel match giocato in terra vicentina lo scorso 7 ottobre, i biancorossi si imposero per 2-1 nonostante il vantaggio bianconero con il rigore di Sarao al 21′ ribaltato da Vandeputte al 29′ e Giacomelli sempre su rigore al 60′.

Sono 19 i precedenti disputati in Romagna tra le due formazioni con i padroni di casa in vantaggio per undici vittorie (ultimo 3-1 nella serie B 2012/13), contro le due degli ospiti (ultima 2-1 nella serie B 2006/07) e sei pareggi (ultimo 1-1 nella B 2016/17), ricordando anche che i bianconeri hanno sempre segnato almeno una rete davanti al proprio pubblico contro i berici.

L’arbitro della gara sarà Daniele De Santis di Lecce, coadiuvato dagli assistenti di linea Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo.

Cesena-Vicenza, probabili formazioni

Cesena (4-3-3): Marson; Zampano, Ricci, Brignani, Valeri; Ardizzone, De Feudis, Franco; Borello, Caturano, Russini.

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Bizzotto, Barlocco; Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte; Guerra, Marotta.

Cesena-Vicenza, diretta tv e streaming

Il match della 27.a giornata del campionato di Serie C girone B tra Cesena-Vicenza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà a cura di Andrea Voria.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per la visione della gara ci sarà una novità perchè oltre alla piattaforma Eleven Sport, il match si potrà vedere su LIVE NOW, una nuova piattaforma che trasmette eventi soltanto in pay per view e dunque senza abbonamento. Basterà registrarsi al sito www.live-now.com e selezionare l’evento da acquistare.

Cesena-Vicenza è disponibile a 2,99 euro.