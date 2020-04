Serie C: Eleven Sports congela gli abbonamenti fino al 3 maggio

In Italia come quasi tutto il resto del mondo l’emergenza Coronavirus purtroppo sta condizionando la vita di tutti, compresa quella dello sport con tutti i campionati sospesi o addirittura cancellati come ad esempio basket, volley, rugby che riprenderanno il prossimo autunno in ogni ordine di grado. Ovviamente in queste ultime settimane l’argomento principale è il rimborso degli abbonati alle paytv che si ritrovano senza eventi sportivi da vedere. Dopo Sky che ha fatto alcuni sconti ai propri clienti, anche Eleven Sports, che detiene i diritti tv del campionato di Serie C, ha deciso di bloccare i pagamenti anche per il mese di aprile (fino al 3 maggio) dopo averlo fatto anche a marzo; dunque una decisione corretta presa dalla piattaforma del presidente e fondatore Andrea Radrizzani fatta per venire incontro a tutti gli abbonati che seguono la terza divisione del calcio italiano. L’augurio ora è che questa pandemia si plachi definitivamente per poi tornare a giocare il prima possibile.

Eleven Sports, comunicato ufficiale

“Dopo aver congelato gli abbonamenti per il mese di marzo, abbiamo deciso di prorogare questa soluzione, non sottraendo alcun costo derivante dalle formule di abbonamento già sottoscritto che verranno automaticamente prorogati fino al 3 maggio 2020 e torneranno a decorrere alle condizioni precedenti solo dopo quella data.