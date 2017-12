Sotto l’albero di Natale del Benevento è arrivato un regalo decisamente interessante: si tratta del giocatore dell’Antalyaspor Sandro, centrocampista brasiliano di 28 anni che ha militato anche nel Tottenham. Il club campano ha vinto la concorrenza di Torino e Genoa, assicurandosi le prestazioni sportive di Sandro per i prossimi 6 mesi.

Indubbiamente un ottimo colpo di mercato per il Benevento. Anche se l’obiettivo salvezza è sempre più lontano, giornata, il presidente Vigorito ci crede ancora e l’ormai prossimo arrivo di Sandro certifica ulteriormente che la squadra di De Zerbi è intenzionata a provare il tutto per tutto pur di togliersi qualche soddisfazione in un’annata non all’altezza delle aspettative.

Sandro è un centrocampista duttile. Paragonato per caratteristiche tecniche a Gilberto Silva, dopo aver militato con Tottenham e QPR, il brasiliano si è trasferito all’Antalyaspor. Due stagioni fa, quando il Napoli era allenato da Benitez, il centrocampista è stato vicino ai partenopei ma la trattativa non si è concretizzata. Ora gli si ripresenta l’occasione di sbarcare in Italia, sempre in Campania ma sponda Benevento, per provare l’impresa di salvare i giallorossi dalla retrocessione. Un obiettivo che sembra impossibile anche se nel calcio non si sa mai e le favole sono sempre dietro l’angolo.