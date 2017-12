Calciomercato Napoli, Younes ad un passo: accordo totale con il calciatore

Sarà Amin Younes, con ogni probabilità, il primo rinforzo invernale che Aurelio De Laurentiis regalerà a Maurizio Sarri per puntare allo scudetto. In attesa anche dell’arrivo, anticipato rispetto agli accordi presi in estate, di Roberto Inglese, il direttore sportivo Giuntoli è pronto a portare all’ombra del Vesuvio l’esterno offensivo dell’Ajax. Il classe ’93 tedesco è in scadenza contrattuale con il club di Amsterdam. Il Napoli, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ha trovato nei giorni scorsi l’accordo con il calciatore: Younes firmerà un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro, decisivo il progetto sportivo presentatogli dal direttore sportivo partenopeo. Ora il Napoli dovrà trattare con i Lancieri: il club più prestigioso d’Olanda dovrà decidere se impuntarsi e lasciare libero Younes a parametro zero, oppure ottenere qualche milione prima della scadenza effettiva del contratto. Probabile che la dirigenza dell’Ajax opti per quest’ultima: oltre al fattore economico è difficile far rimanere in un club un calciatore che ha già un accordo con un altro club. Dunque, salvo clamorosi imprevisti, Amin Younes sarà l’esterno offensivo che permetterà ad Insigne e Callejon di rifiatare. In uscita Emanuele Giaccherini, che anche in questa stagione ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli, non solo Younes: il sogno quasi impossibile è Verdi

Il sogno del direttore sportivo Giuntoli è Simone Verdi. L’esterno offensivo del Bologna, autore fin qui di sei gol e prestazioni importanti in campionato, è finito nel mirino del club partenopeo. Arrivare a lui, però, è complesso. Il club felsineo chiede una cifra superiore ai 25 milioni di euro e l’agente del calciatore Donato Orgnoni sabato scorso ha parlato chiaro: “Intende rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui: rimaniamo, la decisione è presa e indietro non si torna”. Dunque, fino a giugno Verdi non si muove. In estate, però, il club campano è pronto all’asta per acquistarlo.