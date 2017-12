Juventus, per Mandzukic offerta choc dall’Hebei Fortune con ingaggio faraonico

Ci hanno abituato a maxi offerte e contratti faraonici, ma questa volta dalla Cina hanno davvero esagerato. Secondo alcune indiscrezioni, l’Hebei Fortune, squadra allenata dall’ex tecnico del Manchester City, Manuel Pellegrini e in cui militano anche l’ex napoletano Lavezzi e l’ex romanista Gervinho, avrebbe portato un’offensiva più che decisa per Mario Mandzukic attaccante croato della Juventus.

La proposta del club cinese, sarebbe quella di un contratto biennale con un ingaggio da circa 15 milioni a stagione con l’obiettivo di mettere a segno il trasferimento subito, nella finestra invernale di mercato, in vista dell’inizio del campionato previsto per il prossimo 2 marzo. Ma all’ariete bianconero, l’offerta non ha particolarmente entusiasmato. Il blasone della squadra e del campionato cinese non è assolutamente di gradimento per Mandzukic che avrebbe già rifiutato la proposta milionaria per continuare a vincere con la maglia della Juventus e per preparare al meglio l’appuntamento del Mondiale con la Croazia.

Nella mente di Mandzukic, infatti, c’è soltanto la Juve e c’è la volontà di continuare a disputare una grande stagione con il club alla corte di Max Allegri. Dal suo arrivo a Torino nel 2015, infatti SuperMario, si è distinto come uomo fondamentale per i successi bianconeri: gol, alcuni anche importanti come il pareggio nella finale di Champions, corsa, difesa e caratteristiche irrinunciabili per qualsiasi allenatore. Il 17 bianconero resterà quindi, per il momento, ancora alla Juve.