Mercato Juventus: Dybala non è più incedibile, contrasti società-fratello agente

Spesso i procuratori dei calciatori più famosi per tutelare i diritti dei propri assistiti hanno dei contrasti con i club dove essi militano. I casi più recenti sono quelli di Gonzalo Higuain e sopratutto Gianluigi Donnarumma. In queste ore pero, i tifosi della Juventus tremano perchè Mariano Dybala fratello e procuratore di Paulo giovane stella della società bianconera sarebbe sul piede di guerra con il club di corso Gallileo Ferraris. La questione riguarderebbe i diritti d’immagine della “Joya” nonchè al suo sponsor tecnico. Se questi contrasti non dovessero rientrare allora il nuovo numero 10 bianconero, potrebbe essere ceduto a fine stagione. Tanti i club disposti ad acquistare l’ex attaccante del Palermo tra i quali il Manchester United che in questi giorni ha fatto un’offerta considerevole ai dirigenti juventini. L’unica squadra che è in grado di investire fortemente è il Paris St.Germain che avrebbe già sentito il procuratore del giovane fuoriclasse argentino su quante possibilità ci sono di concretizzare la trattativa. La Juventus avrebbe valutato Dybala attorno ai 150 milioni di euro, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più sulla vicenda. Oltre al momento non facile che sta vivendo, nonostante il bel gol in Coppa Italia al Genoa il 23enne è al centro di questo litigio ancora presunto tra società e procuratore. Certo è che attualmente rispetto ad inizio stagione il suo livello di gol segnati e di rendimento è fortemente calato, tanto da costringere mister Massimiliano Allegri a confinarlo in panchina, sia contro l’Inter per quasi 70 minuti e sopratutto contro la Roma per l’intero match. L’argentino ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2022, ma come è accaduto per altre stelle del passato, la Juventus potrebbe anche privarsene se ricevesse un’offerta “monster”.