Mercato Roma: Aleix Vidal si avvicina. Il procuratore: “Per noi è una soluzione possibile”

I terzini sono una merce rara e i pochi di livello entrano di diritto tra le priorità del mercato invernale. Non è bastato il gol nel Clasico ad Aleix Vidal per conquistarsi la titolarità dell’out destro del Barcellona.

Classe ‘89, Vidal si è egregiamente disimpegnato tra Siviglia e Barcellona, incontrando spesso una spietata concorrenza. Al Barcellona come in Nazionale ma le qualità di spinta del giocatore iberico rappresentano una cambiale non in bianco. Ha il passaporto di entrambe le fasce e nella sua carriera si è abilmente disimpegnato indifferentemente a destra e a sinistra, in fase offensiva come in quella difensiva.

Cross e diagonali difensivi, recuperi come quale realizzazione, Aleix Vidal potrebbe essere il tassello mancante nell’attuale organico della Roma. È lo stesso procuratore Reggero Lacerenza a svelare l’interessamento del ds Monchi per l’esterno spagnolo a Teleradiostero. Lo scarso minutaggio e la mancata centralità nello scacchiere di Valverde potrebbero pendere per l’approdo sulle vie del Tevere, sponda giallorossa: “L’importante è che le società si mettano d’accordo sulla formula, per noi è una soluzione possibile.” Questa l’ammissione dell’agente che lascia presagire un possibile sviluppo della trattativa nelle prossime settimane. C

Non c’è solo la Roma su Vidal che interessa anche ad Atletico Madrid ed Inter. L’involuzione dei nerazzurri ha fatto suonato più di un allarme a Nanchino e lo stop di Danilo D’Ambrosio ha messo a nudo la coperta corta di Spalletti che sta chiedendo rinforzi alla società, nonostante i paletti frapposti dal fair play finanziario.