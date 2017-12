Aleix Vidal è un obiettivo per il mercato invernale della Roma. Il terzino del Barcellona sembra destinato a separarsi dai blaugrana e i giallorossi sono un’ipotesi. Attenzione, però, all’inserimento dell’Inter, che ha avanzato al club catalano una proposta di prestito con obbligo di riscatto per poter rispettare i paletti imposti dal Fair-play finanziario. Ma, secondo un’indiscrezione di calciomercato.it, gli spagnoli non sarebbero disposti ad una cessione in prestito ed accetterebbero solo un acquisto a titolo definitivo. Il prezzo fissato è di circa 13 milioni di euro.

MERCATO ROMA, LA CONFERMA DELL’AGENTE DI VIDAL – In un’intervista a TeleRadioStereo, il procuratore del calciatore spagnolo ha parlato della situazione del suo assistito ed ha ammesso l’interesse della Roma: “Da professionista continua ad allenarsi al 100%, nonostante non abbia un minutaggio importante. Quelle sono scelte del tecnico. Aleix è un calciatore di altissimo livello e i giallorossi sono una soluzione possibile. Sarebbe bello ritrovare Monchi, con cui abbiamo lavorato bene e c’è un rapporto umano ottimo. L’importante è che le due società si mettano d’accordo sulla formula”. Poi, sull’interesse dell’Atletico Madrid: “Vidal è felice di giocare in Spagna, ma ciò non esclude la felicità di potersi misurare in un altro club o in un’altra competizione“.