Atalanta, Cristante: “Juve? Non so, mi piace la Premier”

Bryan Cristante, una delle rivelazioni dell’ultima stagione dell’Atalanta, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera di quella che a tutti gli effetti può essere ritenuta l’ennesima rinascita calcistica. Il centrocampista classe ’95, ex di Milan e Benfica, ha trovato l’ambiente ideale per crescere ed affermarsi a grandi livelli. A Bergamo, sotto la guida di Gasperini, Cristante sta vivendo una “terza vita” dal punto di vista calcistico attirando l’interesse di tanti club europei.

Il segreto? Forse gli schemi del tecnico atalantino e il feeling con alcuni giocatori, come lo stesso centrocampista numero 4 conferma: “Con Gasperini noi centrocampisti non dobbiamo mai restare bloccati in mezzo al campo, ma correre e osare. Essere “fisicato” mi aiuta a segnare, ma è basilare il supporto dei compagni. Ho fatto 10 gol, 5 su assist di Gomez, io e il Papu sentiamo il calcio allo stesso modo“.

L’Atalanta sta vivendo un momento magico da ormai alcune stagioni, aver raggiunto l’Europa è stato senza dubbio un traguardo importante per i bergamaschi, ancor di più vincere il girone davanti a squadre ben più blasonate rispetto al club di Percassi. Cristante si sofferma sul prossimo match di coppa che vedrà l’Atalanta sfidare i tedeschi del Borussia Dortmund: “Nella sfiga del sorteggio col Borussia Dortmund abbiamo la fortuna di giocare contro una grande squadra: se passi, l’impresa è epica. Per me partiamo 50 e 50. Anche perché il calcio di Gasperini è il più europeo d’Italia: moderno e intenso”.

Fiducioso sul futuro, non solo della squadra ma anche per il suo, con un obiettivo ben chiaro: la Nazionale. “Ci spero. L’esclusione dal Mondiale è una mezza tragedia, ma può essere un nuovo inizio e un’occasione per creare un blocco per il futuro con noi giovani. Due sono qui a Bergamo: Caldara e Spinazzola“.

Inevitabile poi parlare di mercato. Le prestazioni e i gol di Cristante, fanno gola a tanti. Roma e soprattutto Juventus hanno mostrato più di un interesse per il giovane centrocampista, ma al momento il giocatore friulano pensa solo all’Atalanta e a lavorare duro e alla maglia bianconera preferirebbe, forse un altro campionato: “Mi vuole la Juve? Non so. La mia estate di mercato dipenderà dai prossimi cinque mesi con l’Atalanta. Ma non escludo la Premier League un giorno: mi piace e mi pare adatta alle mie qualità tecniche e fisiche”.