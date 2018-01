Calciomercato Avellino, Wilmots è biancoverde. Nuovo arrivo belga per i biancoverdi di Walter Novellino. Da oggi infatti si è aggregato al gruppo anche Reno Wilmots, giunto dal Roselare. Figlio d’arte, visto che il padre Marc è stato giocatore e selezionatore della nazionale belga. Ieri assieme al padre ha incontrato il presidente Walter Taccone per apporre la firma sull’accordo pluriennale che lo legherà agli irpini e da oggi si è aggregato ai compagni agli ordini di Novellino. Classe 199, Wilmots junior è un centrocampista offensivo. Più agile rispetto al padre, il giovane Reno più giocare sia da mezzala che da trequartista alle spalle di una punta. Vedremo se Novellino gli concerà spazio nell’amichevole di sabato prossimo contro il Frosinone di Moreno Longo. Per quanto riguarda le uscite a centrocampo ci sono da valutare le situazione di Paghera e Moretti. Il diesse De Vito ha fatto il punto della situazione:“Sono due giocatori di livello e non sono un peso per noi. Valuteremo con calma la migliore soluzione per loro e per noi”.

Intanto ha lasciato l’Avellino il difensore Emanuele Suagher. L’ex Carpi, di proprietà dell’Atalanta, dovrebbe tornare al Cesena. L’ormai ex difensore biancoverde ha ringraziato l‘Avellino con un post su Instagram, dove ha avuto parole dolci per ogni componente della società irpina. “Siete fantastici, da oggi avrete un tifoso in più. #forzalupi”, così Suagher ha concluso il suo messaggio d’addio verso l’ambiente biancoverde.

Calciomercato Avellino, per Vido ci sono anche Cittadella e Venezia

Calciomercato Avellino, corsa a tre per il giovane dell’Atalanta. Luca Vido è uno dei giovani più ricercati in questo calciomercato invernale. Chiuso nell’Atalanta il giovane attaccante andrà certamente via da Bergamo per cercare spazio altrove. L’Avellino è vigile su questa situazione, anche in virtù degli ottimi rapporti con il club nerazzurro. I biancoverdi però devono guardarsi dalla concorrenza di Cittadella e Venezia. I granata hanno già avuto il giocatore nella scorsa stagione, mentre i lagunari possono contare sulla grande conoscenza che Pippo Inzaghi ha di Vido. Cresciuto nelle giovanili rossonere, Vido è stato protagonista con l’Italia di Evani al Mondiale Under 20 dello scorso giugno in Corea Del Sud.

Prosegue il lavoro sul campo dell’Avellino: mister Novellino continua a lavorare sulla difesa in attesa di poter contare magari già da domani anche su Cabezas. Rientrato nei ranghi Laverone, differenziato invece Marco Migliorini, che avrebbe lavorato in palestra per il problema al ginocchio accusato prima della gara con la Ternana. Il difensore ex Spezia è seguito dalla Spal sul mercato, ma per Novellino è incedibile. Ristabilito Gavazzi, che Novellino sta provando alle spalle delle punte. Domani per l’Avellino test in famiglia a porte aperte contro la primavera biancoverde. Calcio d’inizio alle ore 15 e curiosità per vedere all’opera il nuovo acquisto Wilmots, che dovrebbe aver spazio nel corso del match.