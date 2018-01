Calciomercato Benevento, trattativa in corso per Sagna

Il Benevento, finalino di coda della Serie A, che ha totalizzato solamente 7 punti nelle prime 21 giorni disputate, sta tentando di dare una sterzata al suo disastroso campionato tramite delle particolari operazioni di mercato. In tal senso, con il mercato di riparazione sono stati messi a segno già sei acquisti: Diabatè (potente attaccante da 94 goal in carriera) , Sandro (ex Tottenham), Billong, Djuricic (ex Sampdoria), Guhilerme e Ashong. A questa rosa di acquisti, tra cui spicca in particolare il nome del centrocampista Sandro (in passato cercato da Inter, Milan e Roma), si potrebbe aggiungere presto un altro nome dal glorioso passato.

Ed infatti, secondo Sky Sport, proprio in questo momento ci sarebbe in corso una trattativa avanzata tra il Benevento e il terzino Bacary Sagna.

Il difensore, che ha militato per molti anni nell’Arsenal (disputando 284 partite), si è svincolato un anno fa dal Manchester City e, quindi, attualmente è senza squadra. Ad inizio stagione, il calciatore aveva anche avuto dei contatti, non andati a buon fine, con il Torino .

Oggi, invece, la possibilità che il terzino francese possa raggiungere la Serie A sono molto alte. Tramite quest’acquisto il mister De Zerbi avrebbe a disposizione un altro giocatore di personalità e carisma che potrebbe rivelarsi utile nella cavalcata verso una miracolosa salvezza.