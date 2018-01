Lo spagnolo Gerard Deulofeu, esterno offensivo in forza al Barcellona, da inizio mercato è stato accostato a praticamente a tutte le big del nostro campionato.

La prima è stata l’Inter che avrebbe sondato il terreno per ricercare un giocatore in grado di alternarsi con Antonio Candreva sulla fascia destra. Ciò nonostante, la squadra nerazzura non ha mai fatto dei passi decisivi.

Più concreti, invece, sono stati i contatti portati avanti dal direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, con il Barcellona. Il giocatore è stato vicino alla società partenopea ma, probabilmente per volontà di Sarri, l’affare non è entrato mai nella fase decisiva.

Almeno sul piano dell’idee, si è iscritta alla corsa all’esterno anche la Roma che, con la partenza di Dzeko, avrebbe posto in essere un vero e proprio assalto allo spagnolo. L’attaccante bosniaco, però, non ha accettato la corte del Chelsea e quindi il binomio Roma – Deulofeu di fatto non è mai diventato realtà.

Proprio nella giornata odierna, con la notizia dell’operazione a cui dovrà sottoporsi Cuadrado, si è parlato anche di un possibile inserimento della Juventus sull’esterno.

Tutte queste voci che avrebbero spinto ad un ritorno del giocatore in Serie A, dopo i brillanti sei mesi trascorsi nella passata stagione al Milan, sono ora destinate a cessare.

Ed infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Barcellona e il Watford avrebbero raggiunto un accordo, sulla base del prestito, per il trasferimento in Premier League del giocatore. Quest’ultimo è atteso nelle prossime ore in Inghilterra per le visite mediche.

Pertanto, l’esterno spagnolo riparte da un campionato dove, dopo la deludente esperienza avuta dallo stesso con la maglia dell’Everton, proverà ad imporsi.