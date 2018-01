Calciomercato Inter, Rafinha in prestito. Barcellona disponibile alla cessione

Rafael Alcantara do Nascimiento, detto Rafinha; questo il nome più caldo delle ultime ore per il centrocampo del’Inter. Dopo l’inseguirsi di voci riguardanti i vari Pastore, Mkhitaryan e Deulofeu sembra essere il ventiquattrenne brasiliano l’obiettivo più a portata per Walter Sabatini e Piero Ausilio.

Il nome di Rafinha era stato più volte accostato, anche nel recente passato, al Milan, senza che però l’interesse del club rossonero si concretizzasse con una vera e propria offerta, probabilmente anche a causa dei problemi fisici del calciatore, che infatti ha ripreso da circa un mese ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo un infortunio al ginocchio.

Nella scorsa stagione, con la maglia del Barcellona, Rafinha ha totalizzato dieci presenze, condite da cinque gol e un assist. Di fatto, in questa annata, non è stato mai impiegato e proprio il desiderio di avere più spazio ha convinto il brasiliano, assistito dal padre procuratore, a cambiare aria. L’Inter è una destinazione più che gradita e nerazzurri e catalani sarebbero al lavoro per trovare la formula giusta per perfezionare il trasferimento. In corso Vittorio Emanuele spingono per un prestito gratuito con diritto di riscatto da fissare a fine stagione. Il Barcellona, in un primo momento, non avrebbe gradito l’ipotesi salvo poi tornare sulle sue posizioni. Si attendono novità. Su Rafinha è forte l’interessamento anche del Celta Vigo.