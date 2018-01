Il mercato invernale sta per entrare nel vivo. Quasi tutte le big dovrebbero fare operazioni di contorno senza eccedere in spese folli almeno che non ci siano occasioni irrinunciabili e affari last minute. La Juventus è la più completa di tutte quindi non necessita di rinforzi e al massimo potrebbe anticipare l’arrivo programmato di Emre Can per rinfoltire il centrocampo oppure rimpiazzare il centrale tedesco Howedes nel caso in cui partisse. Molte richieste sono arrivate per il talento croato Piaca e nelle ultime ore oltre ai club italiani anche lo Schalke ha sondato il terreno. La Juve sembra disposta a trattare per far acquisire minutaggio prezioso al croato e riaverlo disponibile e carburato nella prossima stagione.

Il Napoli dovrebbe rimpiazzare solamente l’infortunato Ghoulam e i principali pretendenti sono il Croato Vrsaljko in forza all’Atletico Madrid e Darmian che ultimamente non trova molto spazio nel Manchester United allenato da Mourinho. In avanti l’arrivo dal Chievo dell’attaccante Inglese servirà a sopperire almeno numericamente la mancanza dell’infortunato Milik. Sarri difficilmente cambia i suoi undici titolarissimi quindi non sarebbe facile per un calciatore far parte ed essere protagonista immediatamente con la maglia del Napoli però è anche vero che non può giocare con Maggio terzino destro dirottando Hysaj a sinistra ed avere il solo Mario Rui come alternativa quindi necessariamente dovrà prendere un terzino. In uscita non dovrebbe partire nessuna pedina importante, al massimo potrebbero partire pedine usate con il contagocce dal tecnico toscano come Giaccherini che fu preso per essere una valida alternativa sugli esterni d’attacco a Insigne e Callejon ma che praticamente non ha mai visto il campo. Un altro calciatore del Napoli sul piede di partenza potrebbe essere Tonelli che fu pagato dieci milioni di euro nell’estate del 2016 ma nemmeno lui ha visto quasi mai il campo lavorando ai margini della squadra. Grosse novità di mercato per Juve e Napoli non dovrebbero esserci ma occhio ai colpi di scena.