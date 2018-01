Calciomercato Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo: “Contento qui, voglio la Champions”

Gli è bastato il girone di andata per prendersi la Lazio e ora non ha nessuna intenzione di mollarla. Da oggetto misterioso a uomo leader, questa è stata l’ascesa di Luis Alberto, che con la maglia biancoceleste ha conquistato prima il cuore di Simone Inzaghi e poi quello dei tifosi. E pensare che nella sua prima stagione alla Lazio, Luis Alberto aveva collezionato solo 9 presenze e una rete, quella segnata il 15 aprile 2017 a Marassi, contro il Genoa. Ora, con un girone di ritorno ancora tutto da disputare, il calciatore spagnolo non solo è una pedina pressoché inamovibile nello scacchiere di Inzaghi, ma si è dimostrato essere anche un uomo gol con la bellezza di sei gol messi a segno solo in campionato.

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO ENTUSIASTA DELLA LAZIO

Ma questo, si sa, è tempo di calciomercato e quando si parla di Calciomercato Lazio il timore dei tifosi è che proprio quelle pedine più preziose possano finire nel mirino di altre società. Tuttavia, si sa anche che Claudio Lotito è un osso duro e difficilmente si lascia sfuggire i pezzi grossi, soprattutto nel mercato di riparazione, una sessione che per il club capitolino è sempre stata avara di emozioni in entrata ma anche di clamorose sorprese in uscita. A tranquillizzare i tifosi per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto ci pensa il suo agente, Alfaro Torres: “Luis non sta pensando al mercato, è molto contento alla Lazio“, dice il procuratore dello spagnolo, che poi continua così: “E’ ovvio che a certi livelli attiri l’attenzione di molti”, a voler sottolineare che qualcuno ha messo gli occhi sul suo protetto. Questo, però, non deve preoccupare il club di Lotito, non in questa sessione di mercato almeno.

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO VERSO IL RINNOVO



Infatti, il procuratore di Luis Alberto fissa gli obiettivi del centrocampista spagnolo: “Luis Alberto vuole conquistare la Champions League con la maglia biancoceleste e il Mondiale con quella della Spagna, sono questi i suoi ambiziosi obiettivi. Si sente finalmente importante e chissà, magari rimarrà alla Lazio ancora per tanti anni”, dice Alvaro Torres alla redazione di gianlucadimarzio.com. E questa è certamente anche la volontà della società biancoceleste, che terminata la lunga battaglia per il rinnovo di Stefan de Vrij, comincerà a farsi sotto per prolungare il contratto anche a Luis Alberto, come afferma anche il procuratore dello spagnolo: “E’ possibile che presto ci incontreremo con il club per analizzare il rinnovo del contratto; la società è contenta di lui e lui della società.”

Una strada in discesa, quindi, quella per la permanenza di Luis Alberto in biancoceleste. O almeno questo è quello che si augurano i tifosi della Lazio, che sono abituati a veri e propri bracci di ferro da Claudio Lotito e calciatori che, a vario titolo, hanno fatto fatica ad apporre la loro firma sul rinnovo del contratto, causando poi non pochi problemi alla società. Ma questo, dicevamo, non dovrebbe essere il caso. La Lazio vuole blindare Luis Alberto e Luis Alberto vuole legarsi alla Lazio, almeno per i prossimi anni. Una storia di rinascita e gratitudine che, per una volta, sembra poter avere il suo lieto fine anche alla corte di Lotito.