Calciomercato Napoli: Politano, i partenopei ci provano e non si accontentano di Younes

Dopo il rifiuto di Simone Verdi del Bologna, quando sembrava tutto fatto, il Napoli non si è arreso trovando l’accordo con l’Ajax per l’esterno d’attacco Amin Younes, ma a quanto sembra non è finita qui. I partenopei, vogliono un altro esterno offensivo e sono ritornati alla carica con il Sassuolo per il 24enne Matteo Politano offrendo il francese Adam Ounas come contropartita tecnica, più soldi, ma la somma non sarebbe stata resa nota. Ci sarà un incontro, tra i direttori sportivi di entrambe le società Cristiano Giuntoli e Giovanni Carnevali per discuterne ancora, ma l’ultima parola spetterà al presidente dei neroverdi Giorgio Squinzi, perchè gli emiliani devono prima essere certi di trovare un sostituto all’altezza. Gianluca Caprari della Sampdoria o la pista estera con Rachid Ghezzal del Monaco, fatto questo Politano avrebbe molte possibilità di cambiare maglia. In questo campionato ha totalizzato 19 presenze e tre reti, assist per i compagni, tiro dalla distanza e senso della posizione le sue doti naturali. Con il Sassuolo ha disputato anche l’Europa League nella scorsa stagione. Il suo acquisto, darebbe più possibilità di scelta a Maurizio Sarri, che per mancanza di alternative valide in questo ruolo chiede molto sacrificio a Josè Callejon, che è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico toscano e potrebbe essere fatto riposare in campo internazionale, se fosse necessario.