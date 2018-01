Calciomercato news, le ultime sulle trattative di Serie A (12 gennaio )

Sta per volgere al termine un’altra intensa giornata all’insegna del calciomercato tra notizie che si rincorrono, cessioni, acquisti e smentite.

JUVENTUS – Tra queste, una delle ultime indiscrezioni riguardanti la Juventus che, pur essendo fortemente interessata a Praet, sarebbe però ancora lontana dallo stipulare una trattativa con la Sampdoria, attuale società detentrice del cartellino del giocatore. A rivelarlo a tuttojuve.com è Martin Riha, agente del centrocampista, che smentisce i rumors: “Non è assolutamente vero che è stata trovata un’intesa per il suo trasferimento alla Juventus, così come a qualsiasi altro club. Futuro in una big? E’ felice ed è legato alla Sampdoria”.

INTER – Dopo le ultime altalenanti giornate di campionato, l’Inter cerca di trovare la chiave di volta in questa sessione invernale di calciomercato: le luci del riflettore, secondo le ultime notizie raccolte da tuttomercatoweb, sembrano tutte puntate su Andreas Chrysostomou, talentuoso centrocampista diciassettenne di proprietà dell’Anorthosis. Nel mirino anche Lisandro Lopez, difensore del Benfica il cui nome è sempre più vicino alla squadra nerazzurra: un’eventuale svolta nella trattativa si potrebbe verificare già nei prossimi giorni. Prevista la formula del prestito con diritto di riscatto stabilito a 10 milioni. Continua intanto il pressing asfissiante per strappare Rafinha al Barcellona, mentre si prospetta un asse Siviglia-Milano che preveda lo scambio Joao Mario-Correa.

SPAL – In casa Spal si attende soltanto l’ufficialità per l’arrivo di Thiago Cionek, che torna in Serie A dopo una prima frazione di campionato disputata nel Palermo. Il difensore polacco, dopo aver ricevuto il benestare del presidente Zamparini, è pronto a vestire la maglia della Spal: per il giocatore si prospetta un contratto di durata biennale.

MILAN – In casa dei rossoneri, si punta al momento sulle cessioni: a fare le valigie sarà Gustavo Gomez, pronto a vestire la maglia, secondo le indiscrezioni riportate da SkySport, del Boca Juniors. Il giocatore sarà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta dei rossoneri che potrebbero concludere definitivamente la trattativa lunedì.

LAZIO – I biancocelesti sembrano voler puntare, almeno in questa fase, sui rinnovi di contratto: a breve potrebbe infatti giungere la conferma di De Vrij che, qualora accettasse, resterà nella capitale fino al 2019. Prevista una clausola rescissoria che il difensore vorrebbe ridurre a 25 milioni. 2,5 milioni più bonus l’offerta proposta al giocatore olandese.

CROTONE – Dopo Marco Capuano, prossimo anche l’arrivo di Lorenzo Criseting, attualmente di proprietà del Bologna.

BENEVENTO – La neopromossa, resasi protagonista di un finale d’anno davvero emozionante, cerca di investire sul mercato approfittando di questa sessione invernale. Dopo l’arrivo del difensore Jean-Claude (Maribor) e di Guillherme dal Legia Varsavia, gli stregoni prevedono altri innesti per rinforzare e rendere competitiva la propria rosa. Primi fra tutti, Cheick Diabatè dal club turco dell’Osmanlispor e il blucerchiato Filip Djuricic. Per coltivare ancor più il sogno salvezza, il club campano punta ad altri grandi nomi: nel mirino anche Rog e Maksimovic che però, difficilmente, Sarri lascerà partire da Napoli, interessato a Ciciretti. Sull’attaccante del Benevento si insinua però la corte serrata del Getafe che potrebbe mandare in fumo la trattativa, ancora in fase di sviluppo, intavolata con i partenopei.