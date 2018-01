Calciomercato: qual è il valore reale di ogni calciatore?

Quando si parla di calciomercato inevitabilmente si deve parlare delle quotazioni dei calciatori e queste ultime dovrebbero rappresentare il reale ed effettivo valore del giocatore tenuto conto di vari parametri, quali, ad esempio, l’età, il ruolo, le prestazioni agonistiche, presenze nelle varie categorie di nazionale etc.

Se si tenesse conto solamente di questi valori il prezzo del cartellino di un calciatore non dovrebbe raggiungere mai quotazioni astronomiche (che dovrebbero essere riservate ai calciatori “marziani”, tipo Messi e Ronaldo) ma mantenersi entro standard contenuti tali da consentire anche a squadre di livello medio/basso di poter partecipare ad un calciomercato ponderato.

Invece, in questi giorni, per l’ennesimo ciclo di calciomercato invernale, sentiamo che Coutinho viene pagato oltre 160 milioni di euro mentre un tale Virgil van Dijk, di professione terzino, viene pagato dal Liverpool oltre 80 milioni di euro.

Per restare in casa nostra, l’Inter acquista Lisandro Lopez, difensore argentino ventinovenne, per circa 10 milioni di euro senza tener conto che tale calciatore è da anni ai margini del Benfica (oramai non più squadra di alto livello europeo) dove ha collezionato più tribune e panchine che presenze in campo.

Il tutto senza considerare la campagna acquisti definitita da molti faraonica del Milan la scorsa estate laddove tal Andrè Silva è stato pagato 38 milioni di euro e ancora in Italia non ha visto nè campo nè gol.

Allora quali sono i veri valori di un giocatore? Quelli derivanti dai bilanci? Quello derivante della esigenza della squadra acquirente che ha necessità di coprire un ruolo determinato?

Oppure, molto più semplicisticamente, il valore determinato dalla bravura o dei contatti del procuratore che assiste quel giocatore?

Forse non lo sapremo mai e neanche ci interessa saperlo perchè se davvero si svelasse questo segreto non potremmo più partecipare alla cosidetta “fiera del sogno” di ogni sessione di calciomercato.