Calciomercato Roma, avviati i contatti con Deulofeu

La Roma è più che mai attiva sul mercato. In queste ore i giallorossi sono impegnati con il Chelsea per concludere le trattative di Emerson Palmieri e Edin Dzeko. Il primo ormai si può definire un giocatore dei Blues, in quanto le società hanno già trovato un accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus, e il giocatore ha accettato la proposta contrattuale del Chelsea, pari a 2,5 milioni di euro a stagione per 4 anni. La questione Dzeko invece dopo una giornata ricca di ripensamenti sembrerebbe essere giunta alla fine. Infatti notizia di pochi minuti fa, il giocatore pare abbia dato l’ok al trasferimento.

Ora, la Roma è pronta a mettere mano al portafogli e cercare un degno sostituto sul mercato. Tra i tanti nomi circolati in queste ore, ne spica uno inaspettato: Gerard Deulofeu, giocatore attualmente in forza al Barcellona che è stato accostato a più squadre in Italia (Napoli su tutte, ma anche Inter e Milan). Sappiamo che lo spagnolo non è in buoni rapporti con il Barca e cerca una squadra dove accasarsi per giocare con continuità anche in vista del mondiale in programma quest’estate in Russia, per il quale Deulofeu non ha perso le speranze nonostante la concorrenza sia spietata.

Il giocatore ha un contratto che lo lega al Barcellona fino al 2019, e il club blaugrana per lasciarlo partire richiede una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Interessanti, poi, erano state le parole del procuratore di Deuolofeu, Gines Carvajal, che ai microfoni di Romanews WebRadio così si era espresso su una possibile trattativa con i giallorossi in estate: “È tutto da vedere però la Roma è un grandissimo club, quindi rappresenta un’ipotesi”.