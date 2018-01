Calciomercato Roma, Emerson Palmieri-Chelsea: manca solo l’ufficialità

Emerson Palmieri sempre più vicino al Chelsea. Quest’oggi il suo agente era a Londra per limare gli ultimi dettagli inerenti al contratto, e a quanto pare la trattativa è andata in porto. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Emerson sarà legato ai Blues per 4 anni e percepirà uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro a stagione. La Roma invece incasserà da questo trasferimento una somma pari a 20 milioni di euro più bonus (5 milioni). Ora, non resta che aspettare anche l’ufficializzazione della cessione dell’altro giocatore della Roma, Edin Dzeko, ormai pronto anche lui a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Per lui, le società hanno trovato un accordo sulla base di 30 milioni più 5 di bonus. Domani probabilmente sarà il giorno cruciale per la il trasferimento del bosniaco a Londra.

Nei giorni scorsi, Fernando Garcia, procuratore di Emerson Palmieri, aveva rilasciato delle dichiarazioni interessanti su quello che sarebbe stato il futuro del terzino brasiliano della Roma. L’agente infatti aveva confermato le voci che vedevano il Chelsea di Antonio Conte interessato al giocatore, quando disse: “Siamo in una fase di discussione con il Chelsea. I Blues sono una possibilità concreta, i due club stanno parlando, vedremo come andrà a finire. Emerson è attratto dalla possibilità di andare a giocare in Premier League, sarebbe un sogno. Antonio Conte, poi, è un allenatore top, tra i più bravi e vincenti al mondo”.