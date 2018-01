Calciomercato Roma, l’agente di Alisson rasserena i tifosi giallorossi: “Nessun contatto con il Liverpool”

Il portiere della Roma, Alisson Becker, ha messo fine alle voci di mercato che lo hanno riguardato in queste ultime ore. Il brasiliano ha inserito tra le sue storie di Instagram poche righe circa il difficile momento che la Roma sta attraversando: “Uno stop per ripensare alle cose che dobbiamo migliorare e tornare subito ad essere squadra. Siamo la Roma”. Poi aggiunge: “Forza Roma!”.

Parole rasserenanti, queste, per i tifosi giallorossi che tanto avevano temuto per una possibile partenza di Alisson. In merito alle voci che lo volevano al Liverpool di Kloop ha parlato anche l’agente del portiere brasiliano: “In questo momento non sono stato contattato dal Liverpool, così come da nessun altro club. Non abbiamo discusso del rinnovo di contratto con la Roma ancora ma mancano ancora tre anni e mezzo alla scadenza. Non abbiamo fretta. Alisson è molto felice alla Roma”.

L’interessamento del Liverpool si giustifica per i numeri che hanno contraddistinto finora Alisson. Il brasiliano ad oggi in 19 partite (la Roma deve recuperare il match con la Sampdoria) di campionato ha subito solo 14 reti, collezionando ben 9 clean sheet; in Champions League invece in 6 partite ha mantenuto la porta inviolata per tre match (ATL, Chelsea, Qarabag) subendone 6 nei restanti tre. Lo scorso anno Alisson, chiuso da Szczesny, non era riusciuto a trovare spazio e quando veniva chiamato in causa non riusciva ad esprimersi al meglio delle sue potezialità; infatti quest’estate all’addio del portiere polacco, molti tifosi giallorossi già lo rimpiagevano, convinti che Alisson mai avrebbe potuto replicare le sue prodezze. Invece il brasiliano ha voluto dimostrare di non essere da meno di Szczesny, mettendo in campo prestazioni sensazionali con le quali ha contribuito ad assicurare i punti che la Roma oggi ha in classifica.

Anche nelle ultime partite in cui i giallorossi hanno riscontrato delle difficoltà, Alisson è stato uno dei pochi a salvarsi, continuando a garantire le stesse prestazioni brillanti con costanza (tant’è che la difesa continua ad essere il reparto che offre maggiori soddisfazioni alla Roma, esclusa l’ultima partita giocata contro l’Atalanta, dove la linea difensiva è apparsa distratta, mai sul pezzo, probabilmente anche a causa di un mancanza di aiuto degli altri reparti -comunque Alisson pure in questa occasione ha avuto poche responsabilità circa i gol subiti perchè nella prima marcatura di Cornelius si è dovuto arrendere ad un colpo da biliardo dell’attaccante, mentre nel secondo gol subito è stata una deviazione beffarda a metterlo fuori dai giochi).