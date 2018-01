Calciomercato Roma, il Guangzhou torna su Nainggolan. Non solo Dzeko e Emerson Palmieri, la Roma rischia di perdere anche Radja Nainggolan. Secondo indiscrezioni delle ultime ore i cinesi del Guangzhou sarebbero tornati all’assalto del centrocampista belga. Sarebbero 50 i milioni di euro pronti da investire per portare in Oriente il Ninja giallorosso. Si tratterebbe di un’operazione in prestito con riscatto entro la fine di giugno. Questi i termini dell’ingaggio: 12 milioni di euro all’anno per il belga, oltre a 20 milioni al momento della firma e 10 al suo agente. A frenare la trattativa qualche settimana fa era stata la luxury tax, che potrebbe essere momentaneamente aggirata con questo prestito. In più su questa trattativa però arrivano smentite da Trigoria, Monchi non sarebbe intenzionato a cedere anche Nainggolan. Cedere il belga, oltre a Dzeko e Emerson Palmieri vorrebbe dire davvero fare un affronto alla tifoseria giallorossa.

Calciomercato Roma, ore decisive per Dzeko al Chelsea. Intanto continua la trattativa per vestire di Blues sia Edin Dzeko che Emerson Palmieri. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere il doppio affare. 50 milioni di euero più 10 di bonus, tanto incasserebbe la Roma dalla doppia cessione. Il club giallorosso realizzerebbe due ottime plusvalenze, che andrebbero ad aggiustare i conti. Monchi e soci hanno sforato, anche se di poco, i parametri del Fair Play Finanziario. Quindi la cessione di Dzeko e Emerson darebbero ossigeno alle casse romaniste. I sostituti del centravanti bosniaco sono in casa: Schick e Defrel. Per quanto riguarda le fasce di difesa il diesse giallorosso starebbe pensando di tornare su un vecchio obiettivo. Come riportato da calciomercato.com, Monchi avrebbe intrattenuto un lungo colloquio con Giuffrida, agente di Perotti che in Italia cura gli interessi pure di Ferreira Carrasco. Il belga è in rottura con l’Atletico Madrid (soprattutto coi senatori Gabi e Koke) e gli arrivi di Costa e Vitolo gli tolgono spazio. Il direttore sportivo starebbe provando un estremo tentativo per portare il 25 enne a Roma in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Monchi ripensa a Darmian

Calciomercato Roma, Darmian per la fascia? E’ l’ex terzino la soluzione per i problemi sugli esterni difensivi di Di Francesco. Darmian può giocare sia a destra che a sinistra. Dopo la sconcertante prova di Bruno Peres contro l’Inter è apparso chiaro che la Roma ha bisogno di qualcosa in quella zona di campo. Anche perché con l’arrivo di Darmian il jolly Florenzi potrebbe essere utilizzato anche da esterno alto in attacco. Mourinho dovrebbe accettare la formula del prestito con riscatto circa 12-15 milioni di euro accennata dalla Roma. Altri nomi sul taccuino: Bereszynski(Sampdoria), Juanfran (esterno destro, Atletico Madrid), Alex Telles (terzino sinistro, Porto). Offerti pure Gaspar (Fiorentina), Diogo Dalot (Porto B).

Calciomercato Roma, cercasi esterno disperatamente. La Roma avrebbe sondato anche Criscito. Ma l’ex Genoa è il capitano dello Zenit San Pietroburgo ed è considerato incedibile da Roberto Mancini. Piace anche Laxalt, ma sul terzino uruguaiano del Genoa c’è anche l’Atalanta. Il suo vecchio maestro Gasperini lo vorrebbe a giugno per sostituire il promesso sposo juventino Spinazzola. Sempre complicato muoversi sul mercato di gennaio. Dopo i primi mesi trionfali Monchi sta sperimentando sulla sua pelle la difficoltà del calcio italiano. In tutti i campi, non solo quello verde.