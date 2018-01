Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini è tornato a parlare della cessione di Paulo Dybala alla Juventus, avvenuta ormai quasi 3 anni fa per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro. Poche settimane fa, il patron rosanero aveva dichiarato che l’Inter era fortemente interessata ad assicurarsi l’argentino, il quale ha preferito trasferirsi alla Juventus, dopo aver rifiutato anche l’interesse del Milan.

Le sue parole, rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli, hanno confermato che su Dybala all’epoca vi era un numero folto di club interessati all’acquisto della Joya: infatti, oltre ad Inter, Milan ed altre squadre estere pronte ad acquistare l’ex giocatore del Palermo, vi era anche il Napoli stesso: “E’ il più grande giocatore che ho mai avuto il piacere di vedere giocare all’interno della mia squadra. In molti lo volevano, soprattutto Milan, Inter e Napoli. Aurelio De Laurentiis mi offrì ben 30 milioni di euro più il cartellino di Jorginho per acquistare Dybala ma poi si è inserita la Juventus. Loro sono stati più bravi a chiudere convincendo il ragazzo a firmare per loro. Mi dispiace, perché credo che Napoli potesse essere la destinazione ideale per Dybala, era ed è tuttora una piazza in cui è consentito diventare degli idoli per le folle. A Torino e soprattutto alla Juventus è difficile che la gente si affezioni ad un giocatore facendolo diventare un vero e proprio beniamino.”