Come già anticipato dal DS Tare al termine della vittoriosa trasferta di sabato contro la Spal, Martin Càceres è un nuovo giocatore della Lazio. Il trentenne difensore uruguaiano arriva a titolo definitivo dal Verona con un contratto annuale più opzione per il rinnovo.

Acquistato già durante l’ultima finestra di mercato, problemi per l’ottenimento della cittadinanza spagnola avevano portato la società biancoceleste a “parcheggiare” il giocatore per sei mesi al Verona: una esperienza, al di la delle difficoltà di classifica del club, positiva per il giocatore che ha disputato 15 incontri (14 in campionato ed uno in coppa italia) realizzando 3 gol, tutti in campionato, risultando il terzo miglior marcatore dei veneti sino a questo momento.

Càcerers, che andrà a rinforzare il reparto difensivo della Lazio prendendo il posto attualmente occupato dal brasiliano Maurìcio nella rosa dei 25, si promette un acquisto di tutto rispetto, vantando infatti un brillante trascorso in Italia con la Juventus (110 presenze e 7 reti) con la quale ha vinto 5 Campionati, 3 Supercoppa italiana e 2 Coppa italia, nonchè protagonista del treble col Barcellona nella stagione 2008-2009: Liga spagnola, Coppa di Spagna e Champions League. Il giocatore fa inoltre parte stabilmente della Nazionale dell’Uruguay, con la quale ha vinto la Coppa America nel 2011. Si aggregherà al gruppo guidato da Simone Inzaghi a metà gennaio, al rientro dalle vacanze estive insieme agli altri compagni di squadra.