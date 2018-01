Lazio, Tare dà una speranza ai tifosi biancocelesti: “Il rinnovo di De Vrij? Arriverà”

Il ds della Lazio, Igli Tare, torna a parlare del tanto discusso rinnovo di contratto di Stefan De Vrij. In occasione di un intervento ai microfoni della trasmissione andata in onda su TgCom24, “4-4-2 l’Originale”, ha dichiarato: “Per il rinnovo di De Vrij siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Se la firma arriverà entro mercoledì? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà. Dobbiamo decidere insieme. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. È anche un suo desiderio, è molto legato a questa piazza e a questa società. Il cuore di De Vrij batte per la Lazio e quindi mi auguro che alla fine resti”.

Poi Tare continua parlando di quelli che secondo lui sono stati nel tempo i suoi migliori colpi di mercato da quando è Direttore Sportivo della Lazio: “Il mio miglior colpo? Sono tanti, è difficile scegliere. Potrei dire Immobile o anche Brocchi all’inizio del mio percorso. Ovviamente anche Milinkovic-Savic è tra questi. Sono rimasto molto sorpreso da Immobile, come persona e leader e come si rapporta all’interno del gruppo. È il miglior top-player che ho avuto da quando sono la Lazio, non solo perché è il capocannoniere della Serie A ma negli ultimi due anni è cresciuto dentro e fuori dal campo”.

Sul mercato che verrà, invece, ha spento la speranza dei tifosi biancocelesti circa la possibilità di piazzare un colpo in entrata quando ha detto: “Badelj? Non penso arrivi, abbiamo un grande regista che è Leiva. Badelj è un ottimo giocatore ma non verrà per fare la riserva. Con l’arrivo di Caceres la Lazio è una squadra più che completa”.