Martin Caceres alla Lazio. Tare conferma: “Arriva dopo la sosta”

L’operazione era stata già conclusa nella sessione estiva di Calciomercato ma ora, come confermato dallo stesso direttore sportivo della Lazio, Ighli Tare, Martin Caceres è pronto per diventare, a tutti gli effetti, un giocatore della Lazio. Complice la sosta di campionato, Caceres avrà il tempo per poter effettuare le necessarie visite mediche, probabilmente in Uruguay, per poi trasferirsi nella Capitale e firmare il contratto triennale che lo legherà alla Lazio, con tanto di clausola rescissoria fissata a cinque milioni di Euro.

Numeri importanti per un calciatore non più giovanissimo, classe 87′, ma che, evidentemente, per la Lazio rappresenta un colpo importante per rafforzare un reparto, quello difensivo, colpito da diversi infortuni, vedi in particolare quelli di Bastos e, soprattutto, Wallace, che hanno creato non pochi problemi a Simone Inzaghi. Il mister biancoceleste, già dalla sfida del prossimo 21 Gennaio col Chievo, avrà così a disposizione un vero e proprio jolly difensivo che può permettere nuove soluzioni tattiche per il suo reparto arretrato.

Il difensore uruguaiano, ex Juventus, ha iniziato la stagione nell’Hellas Verona al quale è approdato dopo la stagione in Premier League con il Southampton avara di soddisfazione. In maglia gialloblu Caceres ha messo insieme tredici presenze e ben tre gol, l’ultimo dei quali nell’1-3 interno contro la Juventus.