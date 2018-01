Mercato Juventus, i bianconeri preparano il colpo Ozil a parametro zero

Si infiamma il mercato Juventus in vista della prossima stagione. La società bianconera, che non sembra intenzionata ad effettuare operazioni in entrata in questa finestra di mercato invernale, guarda già alla prossima stagione per regalare ai propri tifosi un colpo da “90”.

Arriva dall’Inghilterra l’ultima, interessante, voce di mercato Juventus: secondo la stampa d’Oltremanica la società bianconera si starebbe muovendo per provare a portare a Torino il centrocampista offensivo dell’Arsenal Mesut Ozil. Il tedesco è uno dei tanti top player che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno e da quanto trapela da fonti vicine alla società londinese il campione del mondo tedesco non sembra essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i Gunners. Ozil, dopo l’esperienza al Real Madrid e quella in Inghilterra, sembra essere desideroso di provare un’avventura in un altro campionato europeo di alto livello e l’Italia potrebbe essere l’approdo prescelto dal centrocampista offensivo. Secondo le indiscrezioni dei media inglesi il 29enne sarebbe molto interessato all’offerta che la Juventus gli ha presentato nei giorni scorsi. A Torino, il mancino dei Gunners troverebbe diversi compagni di Nazionale: Khedira, Höwedes ed Emre Can, il centrocampista del Liverpool ormai vicino alla firma con i bianconeri.

Mercato Juventus, Ozil intrigato dai bianconeri

A riportare la notizia dell’interessamento da parte del centrocampista tedesco nei confronti dell’offerta recapitata dalla Juventus è stato il britannico Daily Mail. Secondo quanto annunciato dai media inglesi Ozil non rinnoverà il proprio contratto con l’Arsenal, in scadenza il prossimo giugno, ed è intenzionato a provare una nuova esperienza. L’approdo in Italia lo intriga e la Juventus sembra essere una destinazione molto gradita. I bianconeri, dal canto loro, sono in cerca di un giocatore di qualità da poter regalare al tecnico Massimiliano Allegri e con il futuro di alcuni big bianconeri incerto il colpo Ozil potrebbe essere una “panacea” contro possibili addii dolorosi la prossima estate. Stando a quanto riportato dal Daily Mail la Juventus sembrerebbe essere leggermente favorita rispetto alla concorrenza anche se per chiudere l’affare si dovrà lavorare sull’ingaggio da offrire al centrocampista tedesco: Ozil al momento guadagna dieci milioni di euro, cifra che la società bianconera difficilmente riuscirà a pareggiare ma è intenzione della dirigenza juventina avvicinare quanto possibile questo limite per convincere il tedesco ad accettare la corte della Juventus.

Il possibile approdo di Ozil alla Juventus finirebbe per rimpolpare la colonia di tedeschi in forza alla squadra bianconera. Infatti ai già presenti Khedira ed Howedes ( che la società bianconera dovrebbe riscattare dallo Schalke 04 nonostante i problemi fisici accusati in questa stagione dal difensore) potrebbero aggiungersi lo stesso Ozil ed Emre Can, il centrocampista del Liverpool finito nel mirino della società bianconera. Proprio su Emre Can in questi giorni si sono registrati importanti passi avanti nella trattativa che potrebbe portare il giovane tedesco alla corte di Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni il Liverpool non venderà il centrocampista in questa finestra di mercato, lasciandolo però partire con destinazione Torino a giugno, quando il giocatore tedesco firmerà un quinquennale a 5 milioni anche grazie al fatto che si svincolerà dalla società inglese.