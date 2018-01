Mercato Juventus, col Genoa sfida in campo e non solo…

Tra Juventus e Genoa, che stasera si affrontano allo “Stadium” per chiudere il ventunesimo turno di campionato, prima e dopo i novanta minuti di gioco potrebbero esserci altre occasioni di contatto, magari in qualche stanza nascosta dell’ impianto torinese.

Tanti infatti i nomi che ballano fra le due formazioni in ottica mercato; al momento la pista più concreta sembra riguardare Sturaro. Il centrocampista juventino, in questa stagione oltre che trovare poco spazio, è stato spesso impiegato fuori ruolo. Per rilanciare la sua carriera un ritorno in Liguria, probabilmente a giugno, potrebbe essere una buona soluzione, anche per continuare ad avere ambiizioni nella Nazionale che verrà.

Per l’immediato da Torino, anche se al momento di passaggio a Bergamo, potrebbe partire Riccardo Orsolini che a Ballardini, a corto di soluzioni offensive, farebbe comodo e non poco.

Quando poi farà più caldo, probabilmente, Genoa e Juventus torneranno a parlare di attaccanti e al centro delle discussioni potrebbero esserci Pellegri e Salcedo; i due giovanissimi rossoblu la scorsa estate sembravano essere promessi all’Inter, poi non se ne fece nulla. Marotta non ha mai abbassato il livello di interesse ed allora, per la prossima stagione, i due potrebbero essere un investimento interessante.

In caso poi di abbandono di Gigi Buffon, occhio anche alle novità sul futuro di Mattia Perin.