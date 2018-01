Mercato Juventus: Darmian vicino, lo rivela il The Sun

Potrebbe accendersi di colpo il mercato della Juventus. Fino ad ora il club bianconero aveva lavorato solo sui giovani di prospettiva, tra cui Pellegri sfumato all’ultimo momento e accasatosi al Monaco, e preparato il terreno per la finestra estiva, come vuole la grande progettualità di Marotta e Paratici, che, si sa, non comprano mai se non vi sia un effettivo beneficio per la Juventus. Tuttavia adesso potrebbe essere necessario andare alla ricerca del sostituto di Juan Cuadrado, che soffre di una forma acuta di pubalgia per la quale non è da escludere un’operazione e uno stop di addirittura tre mesi. Stamattina i giornali hanno parlato di un inserimento per Politano, che anche il Napoli vorrebbe a tutti i costi, forte della volontà del calciatore. Nelle ore pomeridiane è invece venuto fuori il nome di Yannick Ferreira Carrasco, attaccante esterno dell’Atletico Madrid, che sembra ai margini della squadra di Simeone. Per il momento siamo solo sulla via del sondaggio da parte della Juventus, che potrebbe forzare la mano se le novità su Cuadrado non fossero confortanti.

Altro settore della rosa a disposizione di Allegri in difficoltà è la fascia destra di difesa, con De Sciglio che passa spesso dall’infermeria, e Lichtsteiner e Barzagli che assistono all’incalzare dell’età. Il tabloid inglese The Sun sostiene che la Juventus avrebbe fatto un decisissimo passo in avanti per accaparrarsi le prestazioni di Matteo Darmian dal Manchester United, calciatore sempre con le valigie virtualmente in mano da qualche sessione di mercato a questa parte e mai pienamente inserito nel progetto tecnico di Mourinho. Stando al quotidiano britannico, già lunedì la Juventus volerà in Inghilterra per chiudere con i Red Devils sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni, indiscrezione che però non trova grosse conferme in Italia.