Mercato Juventus: Emre Can subito in bianconero con Keita al Liverpool ? Marotta ci prova

Emre Can alla Juventus già a gennaio, il tormentone di mercato potrebbe essere giunto alla conclusione grazie a Naby Keita. Il centrocampista del Lipsia sbarcherà in Inghilterra con sei mesi di anticipo rispetto a quanto stabilito nella scorsa estate e verrà ufficializzato, con ogni probabilità, dopo la partita con lo Shalke 04. Per questo motivo, con l’erede di Emre Can in arrivo e subito a disposizione di Klopp, la Juventus torna prepotentemente a sperare di chiudere l’affare con il Liverpool già nel mercato invernale.

Dal 1 febbraio Emre Can sarà infatti libero di firmare con qualsiasi club e il Liverpool vorrebbe evitare di perdere a zero un ottimo calciatore. Certo, l’indennizzo che la Juve, nelle vesti di Marotta, offre non è di quelli da capogiro, circa 10 milioni, specie per un club, come i Reds, capace di pagarne ben 85 per il difensore Van Djik e altrettanti per chiudere prima del previsto l’affare Keita.

La Juventus ha comunque diverse carte a proprio a favore e molti indizi fanno presupporre che la conclusione della trattativa sia piuttosto imminente. Marotta ha intensificato i discorsi sia con il giocatore che con la dirigenza del Liverpool. Lo stesso calciatore della nazionale tedesca, ha postato in occasione del proprio 24esimo compleanno, una foto in cui spegneva le candeline su una torta bianconera. Coincidenza o no, la Juve avrà sicuramente apprezzato, e ora tutti i tifosi bianconeri sono pronti ad accogliere Emre Can a Vinovo fin da subito.