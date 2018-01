Mercato Juventus, grandi manovre di mercato della società del presidente Andrea Agnelli: secondo quanto affermato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera sta valutando la fattibilità di concludere alcune operazioni in entrata che riguarderebbero alcuni giovani davvero interessanti. Primo fra tutti Nicolò Barella: il centrocampista in forza al Cagliari è uno degli obiettivi principali della Juventus, la quale sarebbe intenzionata ad impostare un concreto discorso per l’immediato futuro. Sembra improbabile la possibilità di chiudere già per gennaio: in effetti, sebbene ieri ci sia stato l’incontro a Milano tra Paratici ed il direttore sportivo del club isolano, Giovanni Rossi, al quale ha preso parte anche il procuratore del giovane e promettente centrocampista rossoblù, Alessandro Beltrami.

La collaborazione venutasi a creare potrebbe portare anche ad ulteriori sviluppi di mercato: infatti la Juventus ha puntato i riflettori anche sul giovanissimo attaccante coreano Kwang-Song Han, attualmente in prestito al Perugia in Serie B, ed il baby centrocampista classe 2000, Roberto Biancu, che è stato girato in prestito all’Olbia calcio, squadra militante nel girone A della Serie C. D’altro canto il Cagliari sarebbe interessata a tre giovanissimi juventini: il portiere indonesiano classe 1997, Emil Audero, attualmente in prestito al Venezia in cadetteria, il 21enne attaccante in forza al Perugia, Alberto Cerri, ed il baby centrocampista classe 2000, Fabrizio Caligara, impiegato nella Primavera della formazione bianconera.

Mercato Juventus: i possibili sviluppi in merito all’operazione Barella

Barella ha convinto appieno i bianconeri grazie anche alla sontuosa prestazione dell’ultimo turno di campionato al Sardegna Arena: il giovanissimo centrocampista classe 1997, che ha rinnovato con il club cagliaritano fino al 2022, almeno per questa sessione di mercato non si muoverà dall’isola. La Juventus era già da tempo sulle sue tracce ed aveva avviato i contatti con l’attuale presidente della società sarda, Tommaso Giulini, per piazzare il colpo in vista della nuova stagione, lasciandolo giocare al Cagliari almeno un altro anno.

Ora, alla luce delle recenti prestazioni di Barella, gli originari 20 milioni iniziali più bonus, prezzo base per avviare una trattativa concreta con la società sarda, sembrano non bastare più. Giulini ha lanciato nelle ultime settimane una vera e propria provocazione, arrivando a determinare il prezzo base per l’offerta in non meno di 50 milioni di euro. Certamente trattasi di una cifra esorbitante e per niente concreta, ma di sicuro alla Juventus serviranno all’incirca 25/30 milioni per portare all’ombra della Mole il talentuoso centrocampista.

Urge definire in tempi brevi l’operazione anche perché alla porta ci sarebbero diverse sirene di mercato, tra club francesi, vedasi Paris Saint-Germain, ed inglesi in primis, con Liverpool e Chelsea in pole, mentre l’Inter è alla porta almeno per il momento, seguendo con gli interesse gli sviluppi di mercato.