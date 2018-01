Mercato Juventus, Orsolini cambia squadra. All’Atalanta non ha avuto lo spazio che ci si aspettava e quindi è pronto a cambiare squadra, almeno fino a giugno. Riccardo Orsolini va verso il Bologna. Se, come sembra, l’affare Verdi si sbloccherà nelle prossime ore sarà lui il sostituto. Orsolini è stato un ottimo protagonista al Mondiale Under 20 dello scorso giugno con gli azzurrini di Chicco Evani. Il talento classe ’97 era stato già acquistato dalla Juventus, che poi lo ha girato in prestito all’Atalanta. In questa stagione ha totalizzato solo 9 presenze con i nerazzurri, quindi ora è pronto a cambiare aria. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il classe ’97 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro e controriscatto a favore dei bianconeri di dodici milioni.

Orsolini sarebbe il sostituto ideale di Simone Verdi. A differenza del futuro giocatore del Napoli, Orsolini è un mancino puro. Come Verdi però può giocare su entrambe le fasce d’attacco. Donadoni avrebbe così un giocatore dal futuro assicurato, ma già in possesso di una buona esperienza. Orsolini nella scorsa stagione ha giocato in serie B con la maglia dell’Ascoli ed è già nel giro della Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. Un arrivo che dovrebbe calmare i tifosi del Bologna, piuttosto arrabbiati per il prossimo addio di Verdi. Tanto che i supporters rossoblu hanno avuto un acceso diverbio al centro sportivo di Casteldebole con Roberto Donadoni. Come se la colpa della partenza di Verdi fosse sua.

Mercato Juventus, quale futuro per Marchisio?

Mercato Juventus, un principino a stelle e strisce? “Rebus Marchisio, tentazione USA”, scrive questa mattina Tuttosport. Il Principino – si legge – è ormai relegato al ruolo di riserva di lusso. Nelle gerarchie di Allegri viene dietro Khedira, Pjanic e Matuidi e con il possibile arrivo di Emre Can in estate ecco che il suo spazio potrebbe ridursi ancora di più. A gennaio sicuramente non si muove, ma il centrocampista bianconero potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in MLS la prossima estate dove ritroverebbe Sebastian Giovinco, amico ed ex compagno bianconero.

Non è certo un momento facile per Marchisio. A 32 anni ha finalmente recuperato dagli infortuni che lo hanno penalizzato negli ultimi mesi. Non è facile per nessuna ritagliarsi spazio nel centrocampo della Juventus, neanche per una bandiera come il numero 8 bianconero. Non è fantacalcio ipotizzare una possibile partenza nel prossimo mercato estivo. Certo, Marchisio potrebbe anche rimanere in Europa. Antonio Conte è un suo grande estimatore da sempre. Resta da vedere su quale panchina siederà nella prossima stagione l’ex allenatore della Juventus. Difficile che Conte continui ad allenare il Chelsea. La Nazionale italiana, il Psg o il Milan sembrano le direzioni che potrebbe prendere Conte nella prossima stagione. Marchisio potrebbe seguire il suo ex allenatore. C’è chi giura che Bonucci abbia già fatto qualche telefonata al suo ex compagno. Un trio di ex bianconeri a Milanello? Per ora è fantacalcio. Ma poi in estate tutto è veramente possibile.