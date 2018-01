Giaccherini al Chievo è ufficiale, l’esterno lascia il Napoli

E’ ufficiale Emanuele Giaccherini lascia il Napoli per il Chievo . La società di Verona comunica l’ufficialità dell’acquisto del calciatore. La formula utilizzata è il prestito fino al 30 giugno 2018 . L’ex Cesena sarà già da domani a disposizione di mister Maran e avrà la maglia numero 17. Il Patron Campedelli riesce ad accaparrarsi finalmente il giocatore d’attacco tanto cercato sul mercato . Chiave della riuscita dell’affare gli ottimi rapporti fra le due società.

Giaccherini era in forza al Napoli dal 2016 e in questa stagione è stato impiegato con il conta gocce,ovvero 5 volte tra coppe e serie A . L’aver lasciato partire Giaccherini è un chiaro segnale della direzione verso la quale si sta muovendo Giuntoli , ovvero l’arrivo di un’ala offensiva.

Nelle ultime ore si è riaperta la pista Politano , il Napoli è arrivato ad offrire fino a 25 milioni. Il Sassuolo non è più sicuro di resistere e Politano stesso e i suoi agenti sembrano più vicini a cedere alla corte napoletana. Farias rimane opzionato e in caso di definitiva fumata nera sull’affare Politano sarà lui l’uomo ad approdare nel club di De Laurentiis. Il vento sembra essere cambiato come riferito da Gianluca Di Marzio e da Sky Sport. Il Napoli è dunque a un passo dall’arrivo di un nuovo rinforzo che Sarri utilizzerà per far rifiatare i titolarissimi