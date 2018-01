Mercato Napoli, l’ultima idea è Farias

Le manovre del Napoli per regalare a Sarri un esterno offensivo proseguono, febbrili, anche in questa ultima giornata di mercato.

Incassato il no, momentaneo, di Younes, il direttore sportivo Giuntoli si è subito rimesso al lavoro, alla ricerca di una valida alternativa dell’ultimo minuto: il sogno si chiama Matteo Politano, ma il presidente del Sassuolo Squinzi avrebbe detto no a un’offerta complessiva da 25 milioni di Euro, oltre che alla proposta del prestito di Ounas.

Nulla da fare anche per Caprari; la Sampdoria non ha accettato la richiesta del prestito.; il Napoli lo avrebbe poi proposto al Sassuolo come pedina di scambio.

Già nella serata di ieri era spuntata la pista che portava all’olandese dell’Everton, Klaassen; accordo tra le società trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma trattativa saltata davanti ai consueti problemi legati ai diritti di immagine. Per il Napoli il rammarico resta, anche se attenuato dalla eventuale impossibilità di impiegare l’olandese in Europa League.

La novità del giorno arriva da Cagliari, ed è legata al nome di Diego Farias; il fantasista brasiliano sarebbe il colpo del’ultimo minuto; bloccato,nel frattempo,il prestito di Machach al Carpi; se Farias non dovesse arrivare il neo acquisto resterebbe a disposizione di Sarri.