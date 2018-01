Mercato Roma, l’attaccante viola al posto del bosniaco? Sono ore febbrili di calciomercato in casa giallorossa. I contatti Roma-Londra sono caldissimi. Per quanto riguarda Emerson Palmieri ci può essere l’accelerata decisiva già nelle prossime ore. L’esterno italo-brasiliano è stanco di fare panchina a Kolarov e può lasciare Trigoria a strettissimo giro di posta. Durante i colloqui tra giallorossi e Blues è venuto fuori anche il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe inquieto. I fischi del pubblico romanista degli ultimi tempi lo avrebbero ferito e starebbe pensando di tornare in Premier League. Dzeko ha già giocato in Inghilterra, con il Manchester City. Antonio Conte lo vorrebbe per farlo giocare in coppia con Morata o comunque per avere un’ottima alternativa allo spagnolo. Una trattativa che è entrata nel vivo ieri sera. Il Chelsea avrebbe offerto 50 milioni di euro per Emerson e Dzeko. La Roma ne vorrebbe 65. Una trattativa questa che potrebbe entrare davvero nel vivo nei prossimi giorni. Il club inglese rischia delle sanzioni per irregolarità nel tesseramento di giocatori minorenni. Una di queste sanzioni potrebbe essere il blocco del mercato, come già in passato accaduto Barcellona e Atletico Madrid.

Intanto il diesse giallorosso Monchi si sta guardando attorno per cercare un eventuale cambio per Dzeko. Piace Bababar della Fiorentina. L’attaccante è stanco di fare panchina a Simeone e ha chiesto la cessione. Senza Dzeko alla Roma ci sarebbe comunque Schick. Babacar sarebbe una soluzione low cost e di rapida conclusione. Il ragazzo sarebbe entusiasta di andare a giocare a Roma. I giallorossi giocano la Champions League e hanno bisogno di ricambi per l’attacco. Nelle prossime ore la pista Babacar potrebbe passare da calda a bollente o raffreddarsi, questa è la fiera del calciomercato.

Mercato Roma, Sturridge alternativa Dzeko

Mercato Roma, pista Premier League per il dopo Dzeko? Le sirene inglesi del calciomercato suonano per Edin Dzeko che potrebbe lasciare a breve la Roma. Questo porta ovviamente i giallorossi a cautelarsi, sondando l’arrivo di un altro attaccante di peso visto che al momento in rosa non è presente un calciatore dotato della stessa fisicità nonostante l’arrivo di Patrick Schick in estate. Secondo quanto riportato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio pare che il club giallorosso pare pronto a mettere le mani su Daniel Sturridge del Liverpool. La Roma per arrivare a Sturridge dovrà comunque strappare un assegno molto importante. Il club allenato da Jurgen Klopp ha acquistato il calciatore nel 2012 per quindici milioni di euro e spera di ricavare dalla sua cessione una bella plusvalenza da mettere a bilancio.

I rapporti tra i due club sono ottimi per via dell’affare Salah, concluso felicemente l’estate scorsa. Dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona i Reds non hanno bisogno di soldi. Ma Sturridge è in cerca di più minuti perché vuole convincere il c.t. Southgate a dargli una chance per i Mondiali di Russia. Dopo i tanti infortuni patiti negli ultimi tempi, ora Sturridge è tornato a pieno regime un giocatore di calcio. Ma, nonostante l’addio di Coutinho, continua ad avere poco spazio. Con la partenza di Dzeko alla Roma si aprirebbero nuovi spazi in avanti, che farebbero al caso di Sturridge. Un bomber inglese per Di Francesco? Vedremo se nelle prossime ore a Trigoria ci sarà un terremoto o saranno state solo scosse di assestamento.