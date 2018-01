Mercato Roma: chi è il nuovo acquisto giallorosso Jonathan Silva

Il mercato in entrata della Roma si chiude molto probabilmente con l’acquisto del terzino argentino Jonathan Silva dallo Sporting Lisbona. Il difensore classe 94, si trasferisce nella capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni e andrà a sostituire il brasiliano Emerson Palmieri, ceduto al Chelsea di Antonio Conte, rinforzando così la rosa di Eusebio Di Francesco nel ruolo di vice Kolarov. Dotato di buon piede sinistro e grande forza fisica, garantisce una buona spinta sulla fascia ed è molto abile nei cross, ha una buona propensione nel gioco offensivo e come quasi tutti i giocatori sudamericani, dovrebbe curare un pò di più la fase difensiva. Cresciuto calcisticamente nell’ Estudiantes di La Plata, nel 2014 si trasferisce allo Sporting Lisbona collezionando 21 presenze e 2 gol, vincendo anche una Coppa di Portogallo e una Supercoppa. Nel 2016, durante il mercato invernale, si trasferisce in prestito semestrale al Boca Juniors dove gioca con continuità, totalizzando ben 28 presenze e 2 gol, per poi ritornare a Lisbona e conquistare la Coppa di Lega Portoghese vinta contro il Setubal ai calci di rigore. Nel novembre scorso, purtroppo, si procura una lesione al legamento interno del ginocchio che sta ancora recuperando e molto probabilmente sarà a disposizione di mister Di Francesco già dalle prossime settimane. Purtroppo, però, Silva non potrà essere impiegato nelle partite di Champions League, in quanto ha già giocato in Europa quest’anno con la maglia dello Sporting con cui ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri.