La sconfitta contro l’Atalanta ha aperto la crisi della Roma. Una squadra che fino a un mese fa festeggiava il primo posto nel girone di Champions e la vittoria nel derby, oggi si lecca le ferite e rischia di vedere le avversarie scappare via. Per fortuna dei giallorossi ora arriva la sosta, utile per ricapitolare le idee e preparare al meglio il futuro. Proprio del futuro ha parlato il ds Monchi, che ha spiegato che, probabilmente, la Roma non farà acquisti in questa sessione di mercato, a meno di qualche cessione. Ecco le sue parole.

MERCATO ROMA, MONCHI: “INEVITABILE QUALCHE CESSIONE” – La finestra di gennaio si è aperta da pochi giorni, ma di nomi a Trigoria ne sono circolati tantissimi. Tutte ipotesi, a quanto pare, perché Monchi ha chiuso momentaneamente il fronte entrate: “Per operare sul mercato bisogna avere soldi. Voi sapete la nostra situazione economica. Le soluzioni dobbiamo trovarla non nel mercato, ma dentro Trigoria“. Ma, forse, la possibilità di vedere qualche nuovo innesto c’è, bisognerebbe vendere qualche esubero e il ds conferma: “Vista la situazione, qualche cessione sarà inevitabile”. Già, ma chi esce? Proviamo a fare qualche nome.

MERCATO ROMA, PERES NEGA, MA IL SUO FUTURO SI ALLONTANA DA ROMA – Nonostante le parole rilasciate prima della gara contro l’Atalanta (in cui ha giocato solo l’ultimo scampolo di partita), Bruno Peres è l’indiziato numero uno a lasciare la Capitale. Le prestazioni insufficienti inanellate avrebbero convinto la società a privarsi di lui e le offerte non mancano. Su di lui ci sono alcuni club del Portogallo (Benfica su tutti), ma si è fatto sotto anche il Galatasaray. La richiesta della Roma non scende sotto i 10 milioni di euro.

MERCATO ROMA, CASTAN IN USCITA – Un altro nome che può lasciare è quello di Leandro Castan. Il difensore, rientrato in estate dal prestito al Torino, non è mai stato utilizzato da Di Francesco e le sue valige sono pronte. Destinazione? In Serie A lo cercano Cagliari e Genoa e chissà che il suo futuro non sia ancora in Italia.

MERCATO ROMA, GONALONS CONTINUA A NON CONVINCERE – Acquistato in estate per il ruolo di vice-De Rossi, Gonalons non ha mai convinto e anche la prestazione contro l’Atalanta è risultato più che insufficiente. I tifosi hanno perso la pazienza e la società sta pensando di lasciarlo partire già a gennaio. Potrebbe tornare in Francia, dove è sempre apprezzato.

MERCATO ROMA, NAINGGOLAN RESTA – Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, la tribuna punitiva contro i bergamaschi, l’ira di qualche tifoso e una fantomatica offerta dalla Cina, Radja Nainggolan non sarà ceduto. Lo ha confermato Monchi: “Proseguirà con noi”. D’altronde il belga ama Roma e la Roma e il suo desiderio è vincere con la maglia giallorossa.

MERCATO ROMA, ANTONUCCI CERCATO IN SERIE A – Si potrebbe monetizzare anche con i giovani e la Roma ne ha molti e interessanti. Genoa e Atalanta avrebbero chiesto il prestito con diritto di riscatto di Mirko Antonucci. I giallorossi, però, non sembrano voler lasciar partire l’attaccante classe ’99, su cui la società punta molto per il futuro.