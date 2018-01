Si è parlato tanto della cessione di un big per la Roma, che avrebbe bisogno di incassare qualche milione prima di investire. Dopo lo stop alle trattative (presunte) tra Nainggolan e la Cina, oggi un’indiscrezione riporta di una trattativa non del tutto sfumata, con Pallotta che avrebbe chiesto di lasciare aperte le porte alla cessione del Ninja. Nel frattempo, il candidato numero uno a partire è sempre Emerson Palmieri, ma anche Strootman ha buon mercato. Per il ruolo di terzino, tanto richiesto da Di Francesco, spunta il nome di Siqueira, sarebbe una soluzione low cost. Approfondiamo i temi di giornata.

MERCATO ROMA, EMERSON CERCATO IN INGHILTERRA – Se ieri avevamo parlato di un interessamento del Liverpool, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 25/30 milioni, oggi riportiamo del forte interesse del Chelsea di Antonio Conte. L’eventuale cessione di Emerson, consentirebbe alle casse giallorosse di rifiatare, ma obbligherebbe Monchi ad un lavoro supplementare alla ricerca di un sostituto.

MERCATO ROMA, IL CHELSEA SONDA ANCHE DZEKO – Secondo quanto riportato da Premium Sport, oltre a Emerson Palmieri, il Chelsea sta provando a sondare anche la possibilità di avere Edin Dzeko. Monchi, però, avrebbe sbattuto la porta in faccia ai blues, visto che l’attaccante bosniaco non è in vendita e di certo il ds non vuole privare la squadra del suo bomber che, a dirla tutta, in questa parte di stagione sta attraversando un momento non facile sotto il punto di vista realizzativo.

MERCATO ROMA, SIQUEIRA CHANCE LOW COST – Il nome nuovo che ha cominciato a circolare quest’oggi è quello di Guilherme Siqueira, terzino 31enne attualmente svincolato, ma ex Atletico Madrid. Secondo calciomercato.it, la Roma sta puntando il terzino sinistro brasiliano, con passaporto italiano, che sarebbe l’ideale per far rifiatare Kolarov. Tra l’altro, oltre all’esperienza a livello internazionale, Siqueira conosce il nostro campionato, visto che ha vestito le maglie di Inter e Lazio (senza mai giocare) e quelle di Ancona e Udinese, totalizzando 47 presenze e 1 rete.

MERCATO ROMA, MONCHI SEGUE FABIAN RUIZ – L’indiscrezione è riportata dal quotidiano Marca: il ds giallorosso starebbe seguendo con interesse Fabian Ruiz, classe ’96 in forza al Betis Sivigilia. Il centrocampista ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2020. Monchi lo conosce bene dai tempi in cui militava nelle giovanili del Betis. Fino ad ora, però, i colloqui sembrano non aver portato a nulla di buono.

MERCATO ROMA, STROOTMAN CERCATO DA GARCIA – Anche Strootman potrebbe partire. Il centrocampista olandese è apprezzatissimo in Inghilterra, sponda Liverpool, ma anche in Francia, dove il Marsiglia di Rudi Garcia lo accoglierebbe a braccia aperte. La clausola è sempre la solita: 45 milioni di euro.

MERCATO ROMA, I NOMI PER LA FASCIA – Oltre a Darmian, il preferito ma difficile da prendere, la Roma ha sondato diverse possibilità, alcune in Serie A, altre all’estero: Barreca è un nome caldo, ma è attualmente infortunato, mentre piace Widmer. Poi, da non sottovalutare l’interesse per Layun, in uscita dal Porto, che rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa, e Leo Dubois, terzino del Nantes di Ranieri con il contratto in scadenza.