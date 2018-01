Continuano ad accavallarsi le notizie di mercato riguardanti la Roma. Il fronte cessioni è sempre aperto, mentre quello entrate è tutto un mistero. Nelle ultime ore si è cominciato a parlare di El Shaarawy inaspettato uomo mercato, con Napoli e Siviglia a litigarselo. Ma, un acquisto ci sarà e potrebbe essere Badelj, per stessa ammissione del direttore generale della Fiorentina. Approfondiamo tutte le novità di giornata.

MERCATO ROMA, EL SHAARAWY UOMO MERCATO – E se alla fine a partire fosse El Shaarawy? Secondo alcuni portali, la dirigenza giallorossa non lo ritiene più un giocatore indispensabile, a causa della sua discontinuità e, per questo, una sua partenza non sarebbe un’utopia. Sulle sue tracce si è messo il Napoli che, dopo il rifiuto di Verdi, sta cercando rinforzi nel reparto avanzato. La Roma, però, non avrebbe intenzione di rinforzare una diretta rivale, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Attenzione, però, anche al Siviglia: Montella vede il “Faraone” come il rinforzo ideale e lo vorrebbe portare in Andalusia già a gennaio.

MERCATO ROMA, ECCO LA PROPOSTA DEL CHELSEA PER EMERSON – L’interesse del Chelsea per Emerson Palmieri è cosa risaputa e adesso ci sarebbe anche l’offerta: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni in base alle presenze. Monchi non è convinto dalla formula e vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Nel frattempo, anche il Liverpool potrebbe rifarsi sotto per il terzino sinistro brasiliano.

MERCATO ROMA, SFUMA FABIAN RUIZ? – Nella giornata di ieri si erano intensificate le voci su un forte interessamento della Roma per Fabian Ruiz, centrocampista del Betis Siviglia. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un rinnovo vicino per il calciatore, che ha l’attuale contratto in scadenza nel 2020.

MERCATO ROMA, CORVINO AVVICINA BADELJ AI GIALLOROSSI – In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha fatto il punto sulla situazione legata a Badelj: “Abbiamo un ottimo rapporto e gli proporremo un rinnovo, se non lo accetterà, per me andrà alla Roma. Ma attenzione, perché non abbiamo più necessità di vendere”.

MERCATO ROMA, GONALONS CERCATO DAL BRIGHTON – Nonostante le parole del suo agente, che ha fatto capire che da Roma non si muoverà, Maxime Gonalons potrebbe lasciare la Capitale. Non apprezzatissimo dai tifosi, che si aspettavano molto di più, il centrocampista francese potrebbe partire per giocare con più continuità. Chance che gli verrebbe data al Brighton, in Premier League. Attendiamo eventuali sviluppi.

MERCATO ROMA, NAINGGOLAN E CINA ANCORA APERTO? – Secondo la Gazzetta dello Sport, Nainggolan avrebbe un accordo con il Guangzhou sulla base di un contratto da 12 milioni di euro a stagione più bonus. L’offerta alla Roma è di circa 50 milioni di euro, che verrebbero dilazionati tra un prestito oneroso e un riscatto in più anni. Difficile, però, che il belga lasci la Roma.

MERCATO ROMA, LO UNITED APRE ALLA CESSIONE DI DARMIAN – Secondo calciomercato.it, Mourinho vorrebbe sfoltire la rosa del suo Manchester United e tra i giocatori che il portoghese vorrebbe trattenere non c’è il nome di Matteo Darmian. Il terzino italiano potrebbe far ritorno in Italia, su di lui Roma, Napoli, Milan e Juventus, ma occhio anche alle ipotesi estere come Valencia e Benfica.