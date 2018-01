Mercato Roma: Strootman cedibile e Garcia lo vuole all’Olympique Marsiglia

In casa Roma non è certo un momento felice: in leggera difficoltà in campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate e i primi due posti che iniziano ad essere piuttosto lontani, e un nervosismo, fuori dal rettangolo di gioco, che diventa evidente ogni giorno che passa. Come spesso accade in questi casi, ad aggiungersi ai problemi, è il mercato. Inevitabile che si susseguano voci, trattative o presunte tali riguardanti i giocatori più in vista della rosa. La cosa che spicca però è che nessuno riesca a mettere un punto e a fare chiarezza.

Uno degli ultimi casi è quello che ha come protagonista Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, protagonista in campo con prestazioni negative al di sotto delle sue possibilità, questa stagione non è ancora riuscito a trovare un rendimento costante e come se non bastasse, alcune sue dichiarazioni hanno subito fatto pensare all’addio. Nel post partita del match perso contro l’Atalanta, infatti Strootman si è lasciato andare a pesanti accuse per sé e i compagni facendo trasparire un evidente malcontento: “Il primo tempo è stata una vergogna, sembrava di giocare 11 contro 14″.

Mercato Roma, Strootman interessa all’Olympique Marsiglia

La situazione di Strootman e di tutte le vicende legate al mercato della Roma sono tenute sotto controllo da diversi club italiani e stranieri. Il cattivo rendimento del centrocampista, approdato nella Capitale nell’estate del 2013, e i recenti sfoghi hanno allarmato l’ambiente giallorosso e acceso le speranze di diversi club importanti. In Italia, la Juventus ha sempre mostrato un certo interesse per le prestazioni dell’olandese e ha provato a sondare il terreno con la Roma esattamente come fatto per Pjanic, finito poi a Torino. Inoltre la società di Pallotta e Monchi deve fare molta attenzione ai paletti del Fair Play Finanziario che la obbligherà a tenere sotto controllo tutti i conti e se fosse necessario, entro il 30 giugno, data ultima in cui l’UEFA verificherà che sia tutto in ordine, potrebbe essere costretta anche ai privarsi di un giocatore, magari proprio del centrocampista olandese che al momento è tra quelli con più mercato.

Ma a prestare maggiore attenzione alle vicende legate a Strootman, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano e soprattutto della società capitolina: Rudi Garcia. L’ex allenatore giallorosso, ora tecnico dell’Olympique Marsiglia ha più volte fatto “l’occhiolino” all’olandese, esaltandone le qualità fisiche e tecniche. Di poche ore fa sono infatti le parole di stima che lo stesso francese ha speso durante la sua ultima conferenza stampa per il centrocampista numero 6: “Ci sono giocatori eccellenti nella Roma e Kevin è uno di questi, ma non ne abbiamo parlato mai con il nostro ds Zubizarreta. Questo non è rilevante ma, effettivamente, Strootman è uno dei grandi giocatori del calcio europeo”. E sul mercato del Marsiglia ha poi continuato: “Sarà abbastanza oculato, abbiamo già speso molto in precedenza e i nostri mezzi economici non sono illimitati. Vedremo se ci saranno buone opportunità” .

Al momento quindi la posizione di Strootman resta in bilico, ma le possibilità di una sua cessione a gennaio restano comunque basse. Il discorso potrebbe essere intrapreso con maggiore intensità a giugno, quando la Roma dovrà fare i conti con i risultati di fine stagione e soprattutto con l’Uefa.