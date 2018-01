Attorno al mercato della Roma regna il mistero. Se fino a qualche giorno fa Monchi aveva chiuso a possibili entrate, oggi Il Messaggero riporta di una promessa fatta dal ds giallorosso a Di Francesco: un acquisto si farà. Il tecnico vorrebbe un esterno mancino da far giocare a destra, difficile accontentarlo in quel ruolo, ma Monchi sta lavorando per un terzino che permetterebbe lo spostamento di Florenzi nel ruolo voluto dal mister. Prima, però, bisogna cedere Bruno Peres, ma sembra una formalità perché le richieste non mancano e il calciatore non rientra più nei piani della società. Occhio comunque ad altre uscite, perché la Roma potrebbe perdere un big già a gennaio: parliamo di Strootman, cercato in Inghilterra e in Francia. Approfondiamo gli argomenti di giornata.

MERCATO ROMA, SACRIFICIO STROOTMAN – Pallotta è a Londra già da ieri sera, Monchi da questa mattina. Tra i due avverrà un incontro per discutere delle mosse di mercato. Si parlerà, principalmente, di cessioni e dei giocatori sacrificabili, ovvero chi è da Roma e chi no. Tra i papabili c’è Strootman, che da quando si è ristabilito dal doppio infortunio al ginocchio non è mai riuscito a tornare sui livelli che tutti conosciamo. Per l’olandese l’interesse del Liverpool è forte, i Reds tra l’altro dispongono di una grande forza economica dopo la cessione di Coutinho. Attenzione, però, anche al Marsiglia di Rudi Garcia, che non ha mai nascosto il desiderio di riavere Strootman con sé. La clausola rescissoria è di 45 milioni. Non convince più neanche El Shaarawy, il cui problema più grande è la continuità delle prestazioni, si parlerà anche di lui.

MERCATO ROMA, SKORUPSKI CHIEDE SPAZIO – Chi lascerà quasi certamente la Capitale è Skorupski, il secondo portiere che è stato utilizzato solamente una volta in Coppa Italia. L’estremo difensore polacco sapeva che le chance di giocare a Roma sarebbero state poche, ma in estate non era riuscito a trovare sistemazione. In questa finestra, però, potrebbe dire addio ai colori giallorossi: il Genoa ha chiesto informazioni, visto che a fine stagione Perin dovrebbe andar via, ma è forte il Crystal Palace, che potrebbe offrire una cifra intorno ai 10 milioni.

MERCATO ROMA, VIA PERES, DENTRO MANEA? – Sembra destinato a partire anche Bruno Peres, che non rientra nei piani di Di Francesco. Il terzino brasiliano ha offerte da Benfica e Galatasaray, con quest’ultimo che sta provando ad accelerare. Per sostituirlo i nomi sono tanti, ma Monchi sta sondando la possibilità di avere il giovane Manea, costo 4-5 milioni, terzino ventenne del Cluj.

MERCATO ROMA, FLORENZI RINNOVA DA TOP PLAYER – Una questione molto importante è quella legata al rinnovo di Alessandro Florenzi. L’attuale contratto ha scadenza nel giugno 2019, ma da entrambe le parti c’è la voglia di proseguire insieme ancora a lungo. L’incontro per discuterne è previsto per fine gennaio e si parlerà di un prolungamento di tre anni con sostanziale aumento dell’ingaggio: dai 2 milioni netti guadagnati oggi ai 3 netti che la Roma proporrà per andare avanti insieme. Florenzi di dubbi ne ha pochi, il suo sogno è terminare la carriera a Roma come ha fatto Totti e come, probabilmente, farà De Rossi.