Mercato Inter: non solo Deulofeu, proposto anche Rafinha. Derby di mercato con il Milan?

Non c’è solo Gerard Deulofeu tra i giocatori del Barcellona seguiti dall’Inter: nelle ultime ore, infatti, è stato proposto alla società nerazzurra Rafael Alcantara do Nascimento, noto come Rafinha. Il centrocampista brasiliano in questa stagione non è mai sceso in campo a causa di un grave infortunio al menisco occorso ad aprile e con l’arrivo di Coutinho anche lui vede restringersi ogni possibilità di giocare un discreto numero di partite. L’Inter, alla ricerca di un centrocampista, è interessata al giocatore e Sabatini è già al lavoro per portare avanti la trattativa ma non mancano delle riserve per le sue condizioni fisiche.

Così come per Deulofeu, l’unica formula di acquisto ammessa dalla società nerazzurra è il prestito con diritto di riscatto, una scelta d’obbligo per due motivi: il primo riguarda lo stato di forma di Rafinha, il quale non ha ancora il ritmo partita e necessiterà di tempo per acquisirlo, il secondo è il rifiuto categorico di fare uno sforzo economico a gennaio espresso da Zhang Jindong nell’ultimo meeting con Walter Sabatini. Non manca, tuttavia, la concorrenza per il centrocampista blaugrana: sin da settembre il Milan sta monitorando il recupero del giocatore, in modo da tentare l’assalto in questa sessione di mercato. Ad inizio settembre Mirabelli ha negato l’interesse si è trattato di una dichiarazione di circostanza ed ora il club rossonero è pronto a tornare alla carica. Entrambe le società hanno incassato il gradimento del giocatore: che si profili all’orizzonte un derby di mercato?