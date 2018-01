Strambelli Lecce, questo affare non s’ha da fare: il fantasista in forza al Matera era il rinforzo richiesto dal tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani .Tra i profili che la dirigenza stava vagliando c’era anche quello del calciatore classe 1988, barese di nascita e sotto contratto con i lucani. Un profilo sicuramente gradito all’allenatore della squadra salentina, ma non certo agli ultras, i quali prima sui social network e poi con uno striscione comparso ieri notte sulla recinzione della villa comunale, hanno di fatto reso impossibile la attuazione della trattativa, con un chiaro messaggio attraverso il quale la tifoseria sembra prenderne le distanze: “Strambelli infame barese a Lecce non ti vogliamo“.

Alla base delle contestazioni ci sarebbe una galeotta esultanza in un match davvero particolare: il derby Lecce-Andria con il calciatore in forza proprio ai federiciani che siglò la rete del definitivo 3-1, festeggiando con nonchalance con il classico trenino, tipica esultanza del Bari, acerrimi nemici della tifoseria salentina, sotto la curva dello stadio giallorosso, che fece imbestialire la tifoseria e la squadra di casa, con una maxi rissa che coinvolse tutto e tutti.

Da allora, Strambelli è andato in rete un’altra volta al Via Del Mare, la scorsa stagione 2016/2017 con la maglia del Matera, quando realizzò al 58° minuto il gol che fissò il risultato sul definitivo 0-3 per gli ospiti con un gran tiro dalla distanza. Anche in quella circostanza il fantasista lucano esultò con il classico trenino.

Strambelli, le reazioni social dei tifosi ed il video dell’esultanza

Come anticipato, è stata senza dubbio decisiva la reazione degli ultrà contro il trasferimento di Strambelli al Lecce, una protesta che avrà fatto desistere la dirigenza del club giallorosso a passare allo step successivo.

Significativi sono i tweet che alcuni tifosi salentini hanno voluto postare e che dimostrano a tutti gli effetti il disappunto per la trattativa intavolata:

Che sia ben chiaro agli addetti ai lavori:

Strambelli, a Lecce non ti vogliamo!!!#Rispettoperlamiamaglia… https://t.co/UdQ6fijRNe — Ing. Andrea Mazzotta (@Andreamaz77) 8 gennaio 2018

Nel dubbio io dico solo che se dovesse davvero arrivare Strambelli, giocatore che al netto di trenini ha il mio apprezzamento dal punto di vista tecnico, la prossima partita al posto degli Steward allo stadio servono i Caschi Blu. — PierpaoloVerri (@PierpaV) 7 gennaio 2018

Occhio però all’imminente futuro: domenica 14 gennaio il Matera di Strambelli sarà ospite del Lecce per gli ottavi di finale di coppa Italia di serie C.

Di seguito il video dell’esultanza di Strambelli in un Lecce-Andria di due anni fa: