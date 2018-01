“Suso non si vende”, comunicato del Milan sulla possibile cessione dello spagnolo al Liverpool

Suso Liverpool? Assolutamente no. Il Milan chiude ogni spiraglio alla voce di mercato circolata negli ultimi giorni secondo cui i Reds di Klopp, dopo la cessione di Coutinho al Barcellona, avessero messo le mani sul giocatore spagnolo rossonero.

Il Milan, nel consueto appuntamento dell’Edicola Rossonera sul sito ufficiale dedicato al commento delle notizie riguardanti il mondo rossonero appunto, ha parlato anche del proprio numero otto escludendo categoricamente la cessione del calciatore. Stando a quanto riportato dal sito, il club di Via Aldo Rossi, non sarebbe intenzionato a lasciar partire lo spagnolo neanche davanti ad un’offerta da 80 milioni di euro, confermando che il rinnovo di contratto arrivato lo scorso settembre ha legato il calciatore alla società che punta decisamente su di lui.

Il comunicato del Milan su Suso:

“Con Suso il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo neppure per un’offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro nel confronto con il campiona spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante. Tutti gli altri giocatori rossoneri citati oggi e in questi giorni nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte di questo progetto, da Biglia a Kalinic e Locatelli. è così compatto e confermato, che il Milan riprende oggi ad allenarsi in vista delle prossime gare contro Cagliari, Lazio e ancora Lazio in Coppa Italia”.