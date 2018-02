Asamoah all’Inter? Pronto un triennale, ma c’è l’incognita infortuni

Asamoah potrebbe essere il primo rinforzo dell’Inter per la prossima stagione

La Juventus potrebbe non rinnovare il contratto del ganese, che questa sera sarà titolare nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta. I nerazzurri potrebbero prenderlo gratis in estate? Dunque per la prossima stagione il club nerazzurro sarebbe pronto a prelevare a parametro l’ala sinistra bianconera. C’è da dire però che il giocatore dall’annata 2012/2013 ad oggi è stato vittima di 7 infortuni:

Infiammazione del ginocchio 05/11/2016 – 15/11/2017 Infortunio al menisco 25/09/2015 – 25/10/2016 Infortunio muscolare 28/01/2016 – 01/03/2016 Problemi al ginocchio 06/12/2015 – 18/12/2015 Infortunio muscolare 26/10/2015 – 04/12/2015 Condropatia rotulea 03/11/2014 – 23/09/2015 Infortunio al bicipite femorale 07/05/2013 – 11/05/2013



Ausilio sarebbe vicinissimo a chiudere l’operazione a costo zero

Asamoah, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Juve perché non rientra più nei piani di Allegri e dei dirigenti bianconeri, pronti a portare a Torino il nazionale Darmian, e già adesso può accordarsi con qualunque altro club. L’Inter ha pronto un contratto da 3 anni per il calciatore che guadagnerebbe 2,5 milioni a stagione: negli ultimi anni ha giocato soprattutto come ala sinistra e in questo campionato, complice il rendimento non elevatissimo di Alex Sandro, ha trovato molto spazio come terzino. All’occorrenza è comunque utilizzabile nella posizione di centrocampista più interno. Mancano meno di 4 mesi alla fine del campionato ma il calciomercato è già un tormentone.