Dopo le esperienze con le maglie di Milan e Roma, il fantasista spagnolo Bojan Krkic al termine della stagione potrebbe fare rientro in Italia. Il giocatore milita attualmente nella Liga dove indossa la maglia del Deportivo Alaves, società che lo ha prelevato in prestito dallo Stoke City lo scorso 31 Agosto. Le poche presenze, solo dieci, con la maglia dei bianco azzurri però fanno pensare che difficilmente Krkic rimarrà in Spagna.

Il contratto con lo Stoke City scadrà nel Giugno del 2020 ma non va affatto escluso che i biancorossi se ne privino prima del via alla prossima stagione. Sulle sue tracce si è messo il Bologna forse anche per compensare la possibile cessione di Simone Verdi. Sino a questo momento solo rumors ma tra poche settimane i due club potrebbero imbastire una trattativa vera e propria, tanto più se il rendimento di Borjan in Spagna non dovesse migliorare.

Krkic è legato da buoni ricordi con il nostro paese, prima infatti di subire infortuni che lo hanno tenuto a lungo distante dai campi, il giocatore aveva giocato per Roma e Milan. Proprio con il club giallorosso, nella stagione 2011-12, lo spagnolo era riuscito a trovare la via del gol in sette occasioni su un totale di 37 presenze. Il giocatore si è poi perso riuscendo a fare tanto bene, di nuovo, solo nella stagione 2015-16 quando con la maglia dello Stoke City riuscii a realizzare sette gol in 31 presenze. Che l’aria di Bologna possa essere per lui rigenerativa ?